La forza di una donna cambia programmazione su Canale 5 e non sfiderà il prossimo Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice ufficiale di tutte e cinque le serate.

Inizialmente Mediaset aveva scelto di contro-programmare la kermesse musicale di Rai 1, puntando sulla messa in onda delle fortunate serie turche, tra cui La forza di una donna che si avvia verso il gran finale di sempre con la terza stagione.

Ma, alla fine, si è scelto di fare un passo indietro e quindi la soap incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, non andrà in onda contro Sanremo.

Cambio programmazione per La forza di una donna su Canale 5

L'appuntamento con la soap opera turca continua a essere uno dei più seguiti e amati dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset, in grado di registrare una media di 2,4 milioni di spettatori anche con gli episodi di brevissima durata trasmessi nel daytime feriale.

Qualche settimana fa, visto proprio lo straordinario successo della soap con Bahar, Mediaset aveva annunciato la messa in onda degli episodi inediti della terza stagione anche nella fascia di prime time, subito dopo le puntate inedite di Io sono Farah.

Una scelta che avrebbe dovuto fare da apripista alla messa in onda degli episodi inediti de La forza di una donna anche durante la settimana del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Le nuove puntate de La forza di una donna cancellate durante Sanremo 2026

Alla fine, però, Mediaset ha scelto di fare un passo indietro e preservare la serie turca: al momento, infatti, risulta cancellata la messa in onda durante la settimana della prossima edizione del Festival della musica italiana.

La soap, quindi, proseguirà solo nella fascia del daytime feriale e andrà in onda come di consueto anche al sabato pomeriggio, con la consueta puntata speciale di un'ora che troverà spazio dalle 15:35 in poi, prima di Verissimo.

Da metà marzo, invece, i nuovi episodi de La forza di una donna saranno programmati anche nel daytime pomeridiano della domenica, prendendo il posto degli speciali di Amici 25, che si avvia ad approdare in prime time con lo show del serale.