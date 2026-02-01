Mediaset prepara un nuovo cambio programmazione per La forza di una donna, la fortunata soap opera turca che in questi mesi di messa in onda ha saputo intercettare e conquistare il gradimento del pubblico.

Fino a questo momento, malgrado il grande successo Auditel registrato in daytime, si era scelto di non testare la soap nella fascia di prime time ma, alla fine, anche le vicende di Bahar approderanno nella prestigiosa fascia serale della rete ammiraglia Mediaset, precisamente di martedì sera.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna su Canale 5

Per questa terza e ultima stagione de La forza di una donna, i vertici Mediaset hanno scelto di dare una accelerata alla messa in onda della soap opera trasmettendola non soltanto nella fascia pomeridiana ma anche in quella del prime time.

Le nuove puntate, quindi, andranno in onda sia dal lunedì al sabato ma anche al martedì sera con dei raddoppi speciali che sicuramente renderanno contenti i numerosi fan.

La messa in onda, per il momento, risulta confermata dalle 23:15 alle 24:20 circa: lo slot di seconda serata è stato già ampiamente testato in precedenza con La notte nel cuore che, nello stesso slot orario, ha registrato punte di oltre 2,3 milioni di fedelissimi arrivando al 19% di share.

Le nuove puntate de La notte nel cuore raddoppiano di martedì sera su Canale 5

Adesso toccherà a La notte nel cuore che, tuttavia, manterrà anche la consueta puntata speciale del sabato pomeriggio in programma dalle 15:40 alle 16:25 circa, prima di Verissimo.

E, proprio questo sabato pomeriggio, la serie turca ha registrato un nuovo record di ascolti in daytime arrivando a sfiorare la soglia dei due milioni e mezzo di telespettatori in daytime, pari a uno share del 24,50%.

Numeri nettamente superiori a quelli registrati nella stessa fascia oraria da Rai 1 con il programma Passaggio a Nord-Ovest e successivamente con A sua immagine condotto da Lorena Bianchetti.

Le due trasmissioni si sono fermate a una media di 850 mila spettatori nel daytime del sabato pomeriggio, arrivando a toccare solo il 9% di share complessivo. Un grande successo per Canale 5 che, tuttavia, nel corso della nuova stagione tv proporrà nuove serie turche tra daytime e prime time.