Cambio programmazione per La forza di una donna nel daytime pomeridiano di sabato 28 febbraio 2026. L'appuntamento con la serie turca è confermato nella fascia del daytime pomeridiano seppur con delle modifiche legate alla durata complessiva rispetto alla canonica programmazione delle ultime settimane.

Per il prossimo sabato, infatti, Mediaset ha scelto di puntare su una puntata leggermente più breve del solito, aumentando invece la durata di Forbidden Fruit al termine dell'episodio inedito di Beautiful.

Come cambia la programmazione di Canale 5: La forza di una donna dura di meno, Forbidden Fruit allunga

Sabato 28 febbraio, come riportato dalla Guida Tv Ufficiale Mediaset, la fascia del pomeriggio di Canale 5 prevede dalle 14:15 l'appuntamento con Forbidden Fruit in prima visione assoluta.

La soap opera, però, eccezionalmente per questa settimana andrà in onda in versione extra-large, dato che la nuova puntata durerà fino alle 15:30 circa.

Un allungamento dovuto anche al numero maggiore di episodi che compongono la fortunata serie turca di Canale 5 che, tutti i giorni, sta appassionando una media di oltre 2,3 milioni di spettatori, registrando una netta crescita di spettatori rispetto alle puntate trasmesse nelle stagioni televisive precedenti.

Ridotta la durata de La forza di una donna nel daytime di Canale 5

Situazione differente, invece, per La forza di una donna dato che la puntata che andrà in onda questo sabato 28 febbraio avrà una durata ridotta rispetto al solito.

Il nuovo episodio non comincerà alle 15:10, così come sta accadendo nelle ultime settimane di programmazione, bensì prenderà il via alle 15:30 circa e andrà avanti fino alle 16:30, quando poi ci sarà spazio per la nuova puntata del talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

In questo modo si cercherà di rallentare il corso della soap verso il gran finale di sempre, dato che in patria sono state prodotte soltanto tre stagioni complessive.

Nel frattempo Mediaset continua a brindare per gli ottimi ascolti della serie che, nel daytime feriale, si aggira su una media di 2,4 milioni di fedelissimi con uno share compreso tra il 22 e il 25%.