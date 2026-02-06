Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di sabato 7 febbraio 2026. La messa in onda della soap opera turca che appassiona ogni giorno circa due milioni e mezzo di telespettatori subirà delle variazioni rispetto alla scorsa settimana.

La puntata, infatti, avrà una durata maggiore nel daytime pomeridiano e comincerà non più alle 15:45 come è accaduto in precedenza, bensì prenderà la linea intorno alle 15:25, subito dopo il consueto appuntamento con Forbidden Fruit in prima visione assoluta.

Cambio programmazione La forza di una donna sabato 7 febbraio: la soap si allunga

L'appuntamento pomeridiano con La forza di una donna è confermato anche questo sabato pomeriggio nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, seppur con delle piccole modifiche legate alla durata complessiva di messa in onda.

La soap opera, infatti, sarà trasmessa con la consueta puntata speciale ma con una durata diversa: questo sabato 7 febbraio, infatti, la messa in onda è prevista dalle 15:25 alle 16:30 circa e non dalle 15:45 circa come è accaduto nelle settimane precedenti.

Dopo la cancellazione degli episodi speciali previsti nel prime time, al termine di Io sono Farah, Mediaset ha scelto di fare un regalo ai numerosi fan e appassionati della serie turca, mandando in onda delle puntate più lunghe al sabato pomeriggio.

Il grande successo Auditel de La forza di una donna su Canale 5

Intanto, però, si avvicina a passi spediti anche il gran finale della terza e ultima stagione attualmente in onda su Canale 5.

Nonostante il buon successo Auditel registrato in Turchia, si è scelto di non andare oltre la terza stagione de La forza di una donna che, tuttavia, a differenze di altre serie turche di successo, non è stata posizionata nella fascia di prime time.

I numeri, però, continuano a sottolineare la potenza di questo prodotto che in daytime riesce a catalizzare l'attenzione di oltre 2,5 milioni di fedelissimi spettatori, arrivando a toccare anche la soglia del 26% di share con picchi che hanno sfiorato i 3 milioni in diversi episodi, al pari di Terra Amara e Tradimento, tra le soap turche di maggior successo Mediaset.