La forza di una donna chiude i battenti definitivamente su Canale 5 con le puntate conclusive della terza e ultima stagione attualmente già in onda con buon successo dal punto di vista Auditel.

L'appuntamento con la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp continua a essere uno dei più seguiti della fascia pomeridiana Mediaset, registrando ascolti in costante crescita che arrivano a toccare anche il 27% di share.

Tuttavia, la soap non durerà a lungo e a differenza di Beautiful arriverà ben presto al gran finale di sempre in prima visione assoluta.

Il grande successo de La forza di una donna nel daytime di Canale 5

Tra i titoli di maggior successo lanciati da Mediaset nel corso dell'ultima stagione televisiva spicca La forza di una donna, la serie turca che tutti i giorni riesce ad appassionare una media di oltre 2,4 milioni di fedelissimi spettatori arrivando a toccare punte del 25-26% di share, che le permettono di vincere a mani basse la gara Auditel della fascia pomeridiana.

Un successo che ricorda quello di Terra Amara e in precedenza de Il Segreto, la serie spagnola dei record che aveva toccato anche la soglia dei 4 milioni di spettatori nel daytime pomeridiano, diventando un vero e proprio fenomeno cult per il pubblico italiano.

La soap La forza di una donna chiude i battenti su Canale 5

Lo stesso successo lo sta riscuotendo La forza di una donna anche se, questa soap, non avrà vita lunghissima nel daytime di Canale 5 ed è destinata a chiudere i battenti con il gran finale della terza e ultima stagione, attualmente già in onda.

In Turchia, malgrado il buon successo di ascolti e critiche, si è scelto di non andare oltre la terza stagione della serie turca e di conseguenza anche gli spettatori italiani dovranno dire addio al più presto alle vicende di Bahar, Sarp e tutti gli altri protagonisti della serie.

Al momento, dopo la cancellazione degli episodi nella fascia di prime time, il gran finale della serie turca è previsto entro la stagione primaverile su Canale 5.

La soap opera proseguirà la sua messa in onda nel daytime pomeridiano, con gli episodi brevi previsti nel pomeriggio feriale e con la puntata extra-large in onda al sabato pomeriggio.