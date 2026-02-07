Le nuove puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 9 al 14 febbraio alle 16:00, promettono emozioni forti e momenti di grande intensità emotiva. Dopo il dolore per la perdita di Hatice, Enver e Sirin si trovano in difficoltà nel rientrare in una casa che ormai appare vuota e carica di ricordi, mentre la famiglia cerca di ritrovare un equilibrio. Parallelamente, Bahar si avvicina di nuovo a Sarp dopo aver superato la rabbia maturata nei suoi confronti e tenta di ricostruire un rapporto familiare solido. Intanto, Ceyda si trova di fronte a una nuova sfida lavorativa con Raif, mentre la vendetta di Yildiz inizia a prendere forma in seguito all'umiliazione subita.

Sullo sfondo, Zehra tenta il tutto per tutto per pubblicare il suo libro, ma si ritrova coinvolta in un rischioso accordo economico.

Bahar e Sarp pronti a ricominciare, Sirin fa una promessa

Nel corso della settimana, il rapporto tra Bahar e Sarp sembra finalmente prendere una svolta positiva. Dopo tante incomprensioni e momenti difficili, Bahar si scusa con Sarp per non aver accolto il suo ritorno come avrebbe voluto e gli chiede di provare a ricostruire insieme una famiglia, lasciando spazio a nuovi sogni e speranze. I due, nella stanza d’ospedale, condividono desideri e progetti per il futuro, mentre Sirin – accompagnata da Enver – fa visita alla sorella e le fa una promessa importante. Questo gesto segna un momento di tregua all’interno della famiglia, anche se le ferite del passato sono ancora aperte.

Nel frattempo, Enver viene turbato da una visione di Hatice che, ancora una volta, gli chiede di prendersi cura di Sirin, aumentando il peso delle responsabilità sulle sue spalle.

Ceyda alle prese con Raif, la vendetta di Yildiz si complica

La settimana sarà anche decisiva per Ceyda, che viene scelta per lavorare con Raif, il figlio della signora Fazilet. Nonostante l’atteggiamento freddo e ostile del ragazzo, Ceyda non si perde d’animo e cerca di conquistare la sua fiducia, mostrando grande tenacia e sensibilità. Intanto, la vendetta di Yildiz contro Halit e Sahika prende una piega più decisa: umiliata e costretta a trasferirsi nell’alloggio dei domestici, inizia a progettare una rivalsa, mentre Sahika manipola chi le sta intorno come pedine, spingendo Yigit a sedurre Lila e illudendo Zehra riguardo la pubblicazione del suo libro.

Zehra, però, non si arrende e trova un altro editore, disposto a stampare il suo romanzo in cambio di un anticipo sostanzioso, lasciando la giovane donna di fronte a una scelta difficile e rischiosa.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nell’ultimo episodio trasmesso, la famiglia ha dovuto affrontare il dolore del funerale di Suat, padre di Piril, che vive momenti di grande preoccupazione per l’assenza di notizie da Sarp e Bahar. Arif, schiacciato dal senso di colpa per la morte di Hatice, aveva deciso di costituirsi alla polizia, ma Kismet è riuscita a ritardare il suo arresto grazie a un certificato medico che gli permette di restare ancora in ospedale. Bahar, invece, aveva promesso di mettere da parte la rabbia verso Sirin e di occuparsi di lei, come avrebbe voluto la madre.

Nel frattempo, la signora Fazilet, coinvolta nell’incidente insieme agli altri protagonisti, si è rivolta a Jale per trovare una persona adatta ad assistere suo figlio Raif, aprendo così nuovi scenari per Ceyda.