Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Emre e Ceyda scopriranno di non essere i veri genitori del piccolo Arda. La dottoressa Jale li informerà che il bambino è stato scambiato alla nascita con il loro vero figlio.

Emre scopre di non essere il padre di Arda

Tutto inizierà quando Emre deciderà di contattare Kismet per ottenere la custodia legale di Arda. L'avvocatessa, a questo punto, informerà l'uomo che dovrà effettuare il test del dna per sincerarsi della paternità del bambino.

Emre farà una scoperta sconvolgente, quando scoprirà di non essere il padre biologico di Arda e per questo fuori controllo accuserà Ceyda di averlo preso in giro. La ragazza ribadirà di essere certa al 100% che il bambino sia suo ma l'imprenditore non vorrà sentire ragioni. Ceyda andrà a sfogarsi da Bahar, che le suggerirà di sottoporre Arda ad un nuovo test del dna.

Jale rivela a Ceyda che Arda è stato scambiato alla nascita

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ceyda e Bahar raggiungeranno la dottoressa Jale, che deciderà di sottoporre il bambino al test di maternità che rivelerà delle sorprese. La donna scoprirà con grande sorpresa che sia Emre che la cantante non sono i veri genitori di Arda.

Jale aggiungerà che il bambino è stato scambiato alla nascita con un altro. Ceyda apparirà sconvolta da tale novità, reagendo molto male. Emre, invece, chiederà aiuto a Kismet per rintracciare il suo vero figlio. La sorellastra di Arif riuscirà a trovare i due bambini nati lo stesso giorno di Arda in ospedale.

Enver ha iniziato a vedere il fantasma della defunta moglie Hatice

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Enver e Sirin sono apparsi in difficoltà a rientrare a casa dopo la morte di Hatice, avvenuta in seguito ad un drammatico incidente stradale provocato da Arif.

Emre ha deciso di fermarsi a dormire da Ceyda dopo aver portato Nisan e Doruk al parco giochi.

L'uomo si è poi rivolto ad Arif e Kismet per richiedere una consulenza legale per l'affido del piccolo Arda.

Bahar, intanto, ha avvisato Piril del miglioramento delle condizioni di salute di Sarp. La protagonista ha chiesto scusa al marito per essersi lasciata sopraffare dalla rabbia quando ha fatto ritorno nel quartiere di Tarlabasi dopo quattro anni. La donna ha chiesto a Sarp di ritornare a formare una famiglia insieme ai loro bambini.

Yusuf, invece, ha fatto una proposta che ha mandato su tutte le furie Arif mentre Enver ha visto il fantasma di Hatice, che gli ha chiesto di prendersi nuovamente cura di Sirin come aveva fatto in punto di morte.