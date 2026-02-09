Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Bahar scoprirà che Sirin aveva ordinato il suo pestaggio ad alcuni barboni. La protagonista metterà la sorellastra in difficoltà davanti al loro papà Enver, raccontandogli quando appena scoperto.

Sirin simula un'aggressione per fare colpo su Arif

Sirin prenderà alloggio insieme al padre nella casa che un tempo era abitata da Sarp. La ragazza continuerà a prestare servizio nel bar di Emre, che prenderà Arif come gestore. Sirin inizierà a essere ossessionata dal fratello di Kismet e per questo pretenderà di fare lo stesso tragitto tra casa e lavoro insieme a lui.

La vicinanza tra i due provocherà dei chiacchiericci tra gli abitanti che infastidiranno non poco Arif. Quest'ultimo chiederà ad Sirin di allontanarsi, in quanto ancora profondamente innamorato di Bahar. Le parole scateneranno la furia della figlia di Enver, la quale pagherà tre barboni per essere simulare un'aggressione per fare colpo su Arif. Ma nel giorno stabilito del piano, il fratello di Kismet prenderà un'altra strada mentre i tre barboni non esiteranno a malmenare veramente Sirin, anche quando lei li implorerà di smetterla.

Bahar mette in difficoltà la sorellastra davanti a Enver

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sirin tornata a casa informerà che la responsabile dell'aggressione è stata Bahar visto che aveva proibito ad Arif di vegliare su di lei.

La protagonista respingerà ogni accusa mentre Enver cercherà di stare vicino a Sirin finché non capirà del suo doppio gioco. Sarikadi si scaglierà come una furia contro la sorellastra quando Enver deciderà di dividere il ricavato della vendita di un terreno in tre parti uguali.

Nel frattempo, i tre barboni si rifaranno vivi a casa di Ceyda per parlare con Bahar. I mendicanti appariranno pentiti del gesto, confessando di essere stati ingaggiati da Sirin per picchiarla. Gli uomini restituiranno i soldi sottratti a Sarikadi dopo essersi scusati per il brutto gesto. Bahar, a questo punto, metterà in difficoltà la sorellastra di fronte ad Enver. Sirin non saprà come giustificarsi quando verrà resa nota la sua nuova malefatta.

Enver e Arif crederanno alla versione di Bahar e non capiranno come sia possibile che la ragazza abbia commissionato un suo finto pestaggio. Allo stesso tempo, Sirin organizzerà una nuova diabolica macchinazione nei confronti di Ceyda.

Bahar ha dato una seconda possibilità a Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate ad inizio febbraio su Canale 5, Bahar si è recata nella stanza d'ospedale di Sarp dove gli ha confessato di volere dare un'altra possibilità al loro matrimonio. Sirin, invece, è apparsa disperata in seguito alla morte di Hatice.