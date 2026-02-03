Gli spoiler dei nuovi episodi de La forza di una donna in programma dal 9 al 14 febbraio in prima visione su Canale 5 raccontano che Sirin Sarikadi deciderà di sbarazzarsi di suo cognato Sarp, ricoverato in ospedale in seguito all'incidente in cui è rimasto coinvolto. Arif, invece, troverà un lavoro nel locale di Emre.

Bahar decide di dare una nuova chance a Sarp

Bahar chiederà perdono a Sarp per aver reagito di stizza al ritorno nella sua vita. La donna deciderà di concedere una seconda chance al loro matrimonio dopo essere sopravvissuti miracolosamente ad un drammatico incidente stradale provocato da Arif.

Bahar e Sarp inizieranno a condividere progetti per il futuro ma il destino avrà per loro un altro programma.

Intanto Emre si rivolgerà ad Arif e Kismet per avere una consulenza legale in merito all'affidamento del piccolo Arda.

Sirin pone fine alla vita di suo cognato

Le anticipazioni rivelano che Sirin scoprirà che Bahar ha concesso un'altra chance al rapporto con Sarp, ancora convalescente in ospedale dopo il ricovero in terapia intensiva. La donna deciderà di vendicarsi della sorellastra, dando vita ad un terribile piano. Sirin entrerà nella stanza del cognato, manomettendo la sua flebo e provocando così la sua morte.

Il decesso di Sarp colpirà Bahar, già distrutta per la perdita della madre Hatice.

Fazilet rimarrà vicina alla protagonista, sprofondata nella disperazione per i due lutti. Enver aiuterà Bahar a riprendersi dal doloroso momento, tanto che tre mesi dopo porteranno Nisan e Doruk in campeggio. Ceyda, invece, chiuderà definitivamente con Yusuf. La cantante proporrà ad Arif di lavorare nella caffetteria di Emre mentre lei tornerà da Raif per offrirgli nuovamente il suo aiuto.

Bahar ha dimostrato di avere importanti vuoti di memoria

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Bahar e Sarp sono stati portati in terapia intensiva dopo l'incidente stradale. Sirin ha aggredito verbalmente Arif, ritenendolo colpevole del grave sinistro.

Secondo alcuni testimoni il barista sarebbe passato col rosso. Intanto il piccolo Arda è stato ritrovato in un campo di girasoli dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce. Il figlio di Ceyda era salito a bordo di un camion all'oscuro dell'autista, che non aveva esitato a scaricarlo per non avere problemi.

Infine Bahar Cesmeli ha riabbracciato i suoi figli anche se ha dimostrato di avere vuoti di memoria su quanto accaduto. La donna ha pensato di essere nuovamente malata, non sapendo di essere rimasta coinvolta in un drammatico incidente insieme a Sarp, Hatice e Arif.