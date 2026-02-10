Le trame dei nuovi episodi de La forza di una donna in programma dal 16 al 21 febbraio su Canale 5 rivelano che Arif Kara (Feyyaz Duman) sarà costretto a cedere il suo bar per un debito contratto con un amico. Ceyda, invece, non concederà una nuova possibilità a Yusuf.

Arif cede il bar ad un suo amico

Bahar (Özge Özpirinççi) ed Enver porteranno i bambini al campeggio, realizzando il desiderio del defunto Sarp. Intanto Arif uscirà dal carcere dopo averci passato alcuni mesi per il grave incidente stradale che ha provocato passando col rosso. Il barista dovrà cedere il bar a un suo amico per ripagare un vecchio debito contratto con lui.

Arif affronterà poi suo padre Yusuf, scoprendo che affitta a ore l'appartamento di Sarp. La novità non sarà presa bene dal figlio, che andrà su tutte le furie. Allo stesso tempo, Yusuf cercherà di avere una seconda chance da Ceyda ma lei gli farà capire di non avere nessuna intenzione di tornare indietro. L'amica di Bahar getterà i suoi abiti dalla finestra per essere ancora più convincente.

Ceyda trova lavoro da Fazilet

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Bahar proverà a tornare alla sua vecchia vita in seguito alla morte di Hatice e Sarp. Enver, invece, vedrà il fantasma della moglie aggirarsi nella sua abitazione.

Ceyda, intanto, troverà lavoro nella casa della scrittrice Fazilet e del figlio Raif costretto sulla sedia a rotelle.

Quest'ultimo dimostrerà di non sopportare la presenza della nuova arrivata, che non è apparsa intimorita dal suo comportamento.

Piril è apparsa preoccupata a causa dell'assenza di notizie di Bahar e Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Piril è apparsa preoccupata perché non è riuscita a mettersi in contatto con Bahar e Sarp. La figlia del defunto Suat è rimasta all'oscuro che i due sono finiti in ospedale a causa di un incidente stradale che è costato la vita ad Hatice. Bahar ha avvisato Piril di quanto è successo e delle gravi condizioni in cui versa Sarp.

Kismet, intanto, ha convinto Arif a non costituirsi, facendolo rimanere in ospedale.

Fazilet, anche lei coinvolta nel sinistro, ha chiesto a Jale se conosce qualcuno per aiutare suo figlio rimasto a casa da solo. La dottoressa ha inviato un'infermiera professionale che non ha suscitato le simpatie di Arif, che l'ha cacciata di casa in malo modo dalla sua abitazione.

Enver e Sirin Sarakidi (Seray Kaya), invece, hanno avuto delle difficoltà a rientrare in casa dopo la morte di Hatice. Infine Emre ha portato Nisan e Doruk (Ali Semi Sefil) in un parco giochi per farli distrarre. Ceyda si è unita alla piccola gita.