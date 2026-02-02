Nelle puntate della terza stagione de La forza di una donna, Enver crederà che la defunta moglie Hatice sia ancora viva. Con il passare dei giorni, sia Bahar e la figlia Nisan si preoccuperanno per le condizioni dell’anziano uomo. Quando la situazione degenererà, Enver capirà di doversi congedare in maniera definitiva dalla moglie.

Enver distrugge la sua casa con un incendio, Nisan spaventata

Hatice non riuscirà a sopravvivere, dopo aver avuto un incidente stradale insieme ad Arif, Bahar e Sarp. A seguito della morte della moglie, Enver incendierà la sua casa a causa di una distrazione.

Dopo aver rischiato la vita, l’uomo andrà a vivere nel quartiere di Tarlabasi, ma continuerà a non accettare la perdita della moglie Hatice.

In particolare, Enver sarà convinto di vedere il fantasma della defunta moglie, al punto da arrivare a spaventare la nipote Nisan. Un giorno, la bambina si preoccuperà, appena vedrà suo nonno Enver parlare da solo. Parecchio allarmata, Nisan metterà subito al corrente la madre Bahar dell’accaduto, nel momento sbagliato, cioè proprio quando accompagnerà suo fratello Doruk in ospedale a causa di un virus influenzale.

Enver dice addio allo spirito della defunta moglie Hatice

Successivamente, parecchio turbata per l’atteggiamento di Enver, Bahar lo inviterà ad andare da uno psicologo per superare la perdita della moglie.

Il giorno seguente, Enver brucerà il braccio di Doruk con del tè bollente, durante l’ennesimo dialogo con Hatice. Appena si renderà conto di poter mettere in pericolo la vita dei suoi cari, Enver si recherà alla stazione con le scarpe della moglie, e con le lacrime agli occhi le poserà sulle scale di un treno in partenza.

Per finire, Enver dirà addio per sempre allo “spirito” di Hatice, che ricambierà il suo saluto.

Riepilogo sull’incidente stradale di Hatice, Sarp, Arif e Bahar

Dopo essere rimasti vittime di incidente d'auto, Bahar, Hatice e Sarp sono stati portati in ospedale privi di coscienza e in condizioni gravissime. Mentre Arif è uscito praticamente illeso dallo schianto, Hatice, Sarp e Bahar sono stati operati. Appena ha saputo del ricovero della madre, Sirin è stata angosciata all’idea di poterla perdere.