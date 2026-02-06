Nei prossimi episodi della terza stagione della soap La forza di una donna, la protagonista Bahar Cesmeli ammetterà all'ex fidanzato Arif Kara, di non aver smesso di amarlo.

Sirin si fa picchiare

Dopo la morte della madre Hatice e del marito Sarp, Bahar prenderà le distanze da Arif per il bene dei figli Nisan e Doruk. Ben presto, Sirin comincerà a essere ossessionata da Arif, appena lavoreranno insieme nella caffetteria di Emre. Con il passare dei giorni, si diffonderanno dei pettegolezzi sul rapporto tra Sirin e Arif. A quel punto, quest’ultimo dirà alla giovane di evitare di farsi vedere in sua compagnia.

Per far cambiare idea ad Arif, Sirin ordinerà a tre barboni di aggredirla, promettendogli dei soldi in cambio. Il piano di Sirin si ritorcerà contro lei, poiché Arif non assisterà al suo pestaggio.

Bahar si infuria con Sirin e desta dei sospetti ad Arif

Appena tornerà a casa, Sirin scatenerà la furia di Bahar, dicendole di aver perso il suo giubbotto quando è stata picchiata. Parecchio arrabbiata, Bahar si metterà alla ricerca dell’indumento insieme ad Arif, il quale rischierà di essere accoltellato dai barboni pagati da Sirin.

Dopo aver rischiato di perdere anche Arif, Bahar gli confesserà il suo amore. Inoltre, quest’ultima desterà dei sospetti ad Arif, appena gli dirà che in una tasca del suo giubbotto aveva 100 lire turche, senza però dirgli che doveva consegnarli a Cem.

Arif non nasconderà la sua perplessità, anche quando Ceyda esigerà sapere da Bahar se ha recuperato il pacchetto. Arif continuerà a ignorare che Cem ha minacciato Ceyda, Bahar e Bersan in precedenza, per non aver rispettato una sua richiesta.

Riepilogo sulla morte di Hatice e di Sarp

Di recente, Hatice, Sarp, Bahar e Arif sono stati coinvolti in un drammatico incidente stradale. Durante il ricovero in ospedale, i medici hanno fatto il possibile per salvare Hatice, la quale è andata in arresto cardiaco, dopo essere stata operata d’urgenza. Dopo la morte di Hatice, la figlia Sirin ha finto di aver sotterrato l’ascia di guerra con la sorellastra Bahar, e si è introdotta nella stanza d’ospedale del cognato Sarp e l’ha ucciso manomettendo la flebo che lo teneva in vita.