Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ceyda rischierà di perdere Arda quando il suo vero padre arriverà nel quartiere di Tarlabasi. L'uomo chiederà alla cantante una cospicua somma di denaro per lasciarle il bambino.

Emre capisce di essere il padre di Satilmis

Emre farà di tutto per rintracciare il suo vero figlio dopo aver scoperto che Arda non lo è e di nemmeno di Ceyda. L'imprenditore chiederà aiuto alla fidanzata Kismet, una consulente legale in grado di scoprire i nomi dei bambini nati lo stesso giorno di Arda in ospedale.

Oltre ad una femmina, Emre scoprirà che erano venuti alla luce due maschi: Murat e Satilmis. Il primo, figlio di una famiglia benestante mentre il secondo, figlio di un padre violento e truffatore. La madre di Murat deciderà di sottoporre il bambino ad un test del dna che darà esito negativo. Emre scoprirà così di essere con certezza il padre di Satilmis. Il barista si accorderà economicamente con lo spregiudicato uomo per avere il figlio indietro. L'uomo non opporrà resistenza e neanche chiederà di poter riavere Arda in famiglia.

Il falso padre di Satilmis chiede del denaro a Ceyda per lasciarle Arda

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la notizia riempirà di gioia Ceyda, la quale avrà paura di perdere Arda per sempre.

Intanto Satilmis farà il suo arrivo alla caffetteria di Emre per fare la sua conoscenza. Il bambino imboccato dal padre apparirà molto interessato all'attività commerciale. Allo stesso tempo, il falso padre di Satilmis chiederà tantissimo denaro per lasciare Arda a Ceyda. L'imprevisto rischierà di distruggere per sempre il precario equilibrio della cantante.

Bahar ha fatto ritorno nel quartiere di Tarlabasi dopo essere stato scarcerato

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Bahar è apparsa ancora distrutta a tre mesi dalla perdita di Hatice e Sarp. Nonostante questo, la donna ha cercato di reagire con tutte le forze al grande dolore.

La protagonista ha organizzato un campeggio con Nisan e Doruk per onorare la memoria di Sarp, il loro padre. Enver ha deciso di accompagnare la figliastra ed i suoi noti per ritrovare un po' di serenità lontano dai ricordi più dolorosi. Intanto Arif è stato scarcerato dopo essersi costituito per aver provocato l'incidente drammatico che ha cambiato il corso di tante vite. Il ritorno del barista non è stato accolto nei migliori dei modi dagli abitanti del quartiere. Solo Nisan e Doruk sono apparsi felici di rivederlo mentre Bahar sconvolta dalla morte del marito si è dimostrata fredda con lui.