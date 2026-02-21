Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Ceyda informerà Raif di aver trovato un nuovo lavoro come cantante in un locale. Le parole non saranno credute dall'uomo, il quale capirà che dietro al licenziamento della cantante c'è lo zampino di Fazilet.

Fazilet licenzia Ceyda accusandola di furto

Tutto inizierà quando Sirin farà in modo che Fazilet scopra che alcuni suoi gioielli sono stati venduti senza la sua approvazione. La scrittrice scoprirà che i suoi preziosi sono finiti in vendita in una gioielleria.

La madre di Raif si convincerà che Ceyda sia l'artefice del furto. Fazilet deciderà di licenziare Ceyda, all'oscuro che era stato suo figlio a regalarle i gioielli per liberarsi di Cem. La scrittrice inoltre chiederà alla cantante di stare alla larga da Raif altrimenti non l'aiuterà a pagare l'istruzione speciale del piccolo Arda. Ceyda lascerà l'abitazione dopo aver mentito a Raif sul suo licenziamento. La donna farà credere all'uomo di aver ottenuto un lavoro presso un pub come cantante.

Raif accusa la madre di aver mandato via Ceyda

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Raif scoprirà la bugia di Ceyda e per questo accuserà sua madre di averla mandata via. L'uomo, a questo punto, informerà Fazilet che i gioielli venduti erano di sua proprietà, ricordandole che il suo defunto padre voleva che li regalasse alla sua futura moglie.

La dichiarazione non lascerà indifferente la scrittrice che raggiungerà il quartiere di Tarlabasi in cerca di Ceyda ma non troverà nessuno. La situazione troverà risoluzione grazie ad Enver, il quale raggiungerà la casa di Fazilet per chiederle una spiegazione di quanto successo. La scrittrice negherà il furto e comunicherà al sarto che Ceyda può tornare a lavorare per lei quando vuole. Una situazione che metterà Sirin nuovamente nei guai. Enver farà fatica a perdonare l'ennesima malefatta da parte della figlia.

Bahar ha portato i bambini in campeggio insieme ad Enver

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Ceyda si è proposta a Fazilet di aiutarla nelle faccende domestiche.

La donna ha poi proposto ad Arif di lavorare nel bar di Emre.

Bahar, invece, ha portato i bambini in campeggio insieme ad Enver per superare il dolore delle perdite di Hatice e Sarp.

Il pubblico, a questo punto, ha assistito ad un salto temporale di tre mesi. Tutti i protagonisti hanno cercato di reagire in seguito al grave incidente stradale. Ceyda ha iniziato a lavorare per Fazilet, iniziando ad occuparsi del figlio Raif che si è dimostrato davvero insopportabile.