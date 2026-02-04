Arif chiederà un prestito a Kismet e trasformerà il suo bar in una sartoria nelle prossime puntate de La forza di una donna: Enver avrà il suo negozio da cui ricominciare.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif rinuncerà al suo lavoro pur di aiutare Enver che perderà tutto dopo la morte di Hatice.

Sensi di colpa a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la situazione economica dei protagonisti sarà ai minimi storici. Una volta uscito dal carcere, Arif dovrà cedere il suo bar a Talat per ripagare i danni dell'auto dopo l'incidente.

Quando tornerà al palazzo, l'uomo potrà riabbracciare Ceyda e sarà il suo unico conforto. Arif, infatti, scoprirà che suo padre Yusuf ha affittato la casa di Sarp a delle coppie a ore pur di arrotondare. Dopo qualche settimana, Talat si renderà conto che gestire un bar è troppo impegnativo per lui e parlerà nuovamente con Arif, lasciando nuovamente a lui il locale. Le cose, tuttavia, non torneranno più come prima, perché i sensi di colpa continueranno a tormentare il protagonista che si sentirà in dovere di fare qualcosa per Enver. Quest'ultimo, dopo la morte di Hatice, passerà dei momenti davvero terribili e perderà anche la casa. Enver andrà a stare da Bahar dopo aver dato fuoco alla sua abitazione e Arif non sopporterà l'idea che tutto sia successo a causa sua.

L'uomo telefonerà a Kismet e le chiederà un prestito per mettere in atto il suo progetto.

Il gesto generoso di Arif per Enver

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif userà i soldi ricevuti da sua sorella per rivoluzionare il suo bar. Il locale, infatti, sarà trasformato in una sartoria per Enver che in questo modo avrà finalmente un motivo per ricominciare. La sorpresa sarà grande per tutti: a lavori ultimati, Arif chiamerà Enver che trovandosi di fronte alla sartoria non potrà trattenere la sua gioia. Pur essendo tarda sera, l'uomo andrà al piano di sopra e inviterà Bahar e i bambini a scendere. Enver e Bahar abbracceranno Arif e lo ringrazieranno con tutto il cuore per il grande gesto di generosità. Sirin, invece, resterà impassibile e come lei anche Nisan andrà via. Entrambe, infatti, saranno ancora arrabbiate perché considereranno Arif l'unico responsabile della morte di Hatice e Sarp.