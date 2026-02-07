Sarp rifiuterà l'eredità di Nezir per Doruk e Nisan negli episodi de La forza di una donna dal 9 al 14 febbraio: "Non voglio".

Le anticipazioni tv raccontano che Bahar riceverà una telefonata e apprenderà che Nezir ha investito tutti i suoi soldi per l'istruzione dei suoi figli, ma Sarp non sarà affatto felice.

Una sorpresa inaspettata per Doruk e Nisan a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar tornerà con Sarp. La donna andrà da lui e dopo avergli chiesto perdono deciderà di ricostruire il suo matrimonio.

Sarp sarà ben felice di accettare e si dirà disposto ad accogliere in famiglia anche Sirin, nonostante le gravi divergenze del passato. Doruk e Nisan andranno a trovare i loro genitori e sapere che sono tornati insieme sarà per loro una grande gioia. Tutto sembrerà procedere per il meglio, anche se per Piril e Arif vedere Bahar e Sarp dormire vicini non sarà affatto piacevole. I due vedranno tutte le loro speranze spegnersi: Piril sceglierà di partire peer sempre, mentre Arif scoppierà in un pianto straziante appena arrivato nella sua stanza. Nonostante il grande dolore per la morte di Hatice, Bahar ricomincerà a guardare al futuro con speranza e con Sarp progetterà tutto quello che vuole fare una volta fuori dall'ospedale.

I due sogneranno un campeggio con i loro bambini e avranno voglia di recuperare tutto il tempo perso.

Un futuro migliore per i bambini, l'ultimo regalo di Korkmaz

Nelle puntate de La forza di una donna dal 9 al 14 febbraio, Bahar sarà in ospedale con Sarp quando squillerà il suo cellulare. Una volta chiusa la comunicazione, la donna spiegherà a suo marito che ha appena appreso che Nezir ha investito tutta la sua eredità nell'istruzione di Doruk e Nisan che potranno frequentare una scuola esclusiva. "Ci aspettano per l'iscrizione", dirà Bahar felicemente sorpresa. Sarp cambierà improvvisamente espressione: "No, non voglio", dirà senza esitare, "Non accetteremo i soldi di quell'uomo". Bahar farà notare a Sarp che per Doruk e Nisan sarebbe un'opportunità irripetibile visto che impareranno due lingue e avranno accesso a una scuola molto imiportante, ma lui sarà irremovibile.