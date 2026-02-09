Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Bahar Cesmeli respingerà la vicinanza di Arif Kaya in seguito ai decessi di Sarp e Hatice. Il barista, intanto, troverà lavoro presso il bar di Emre dopo essere tornato nel quartiere di Tarlabasi.

Sarp muore, Bahar chiede ad Arif di starle distante

Sirin apparirà disperata per la perdita dell'adorata madre. La donna inoltre fingerà di essersi pentita di tutti i guai provocati a Bahar. Sirin in cerca di vendetta si recherà nella stanza d'ospedale dove non esiterà a manomettere la flebo di Sarp che lo tiene in vita.

L'uomo morirà davanti agli occhi disperati di Bahar, che sarà sopraffatta da tanto dolore. Arif cercherà d'aiutare la protagonista in questo terribile momento. Quest'ultima non lo accuserà di essere il responsabile dell'incidente che ha costato la vita di Hatice. Nonostant4e questo, Bahar chiederà al barista di starle distante una volta uscito dal carcere dove aveva scontato la sua pena per l'incidente stradale.

Arif trova lavoro nella caffetteria di Emre dopo l'uscita dal carcere

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Arif tornato libero tornerà nel suo quartiere di Tarlabasi dove Nisan e Doruk saranno gli unici ad accoglierlo col sorriso. Sirin metterà i bambini contro il barista, informandoli che è il responsabile della morte del loro papà Sarp e della loro nonna Hatice.

Nel frattempo, Arif troverà lavoro presso la caffetteria di Emre dopo essere rimasto senza il suo bar, che avrà ceduto ad un amico. L'uomo si troverà a lavorare a stretto contatto con Sirin, che cercherà di metterlo in cattiva luce con gli altri.

Bahar ha deciso di dare una seconda chance al rapporto con Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Hatice (Bennu Yıldırımlar) ha perso la vita per le conseguenze del drammatico incidente stradale in cui sono rimasti feriti anche Bahar e Sarp. Sirin Sarikadi (Seray Kaya) fuori controllo ha aggredito Arif, accusandolo di aver provocato la morte della genitrice. La dottoressa Jale è intervenuta nella situazione, consigliando alla parente di recarsi a casa a badare a Nisan e Doruk, rimasti soli.

Nel frattempo, Bahar ha raggiunto la stanza d'ospedale di Sarp (Caner Cindoruk). In questa circostanza, la protagonista ha deciso di dare una seconda chance al matrimonio con suo marito dopo aver visto entrambi la morte in faccia. La donna si è scusata con l'uomo per averlo accolto in un modo freddo. Le parole di Bahar hanno sorpreso Sarp, il quale ha deciso di perdonarla per il suo comportamento.