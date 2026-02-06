Le trame delle puntate turche de La forza di una donna visibili prossimamente su Canale 5 raccontano che Bahar salverà Arif prima che venga pestato da tre delinquenti in mezzo alla strada. In questa circostanza, la protagonista dichiarerà i propri sentimenti al barista.

Sirin inizia a provare un'ossessione per Bahar

Bahar si allontanerà da Arif in seguito alla morte di Hatice e Sarp. avvenute dopo un terribile incidente stradale. La protagonista crederà che sia giusto occuparsi solo di Nisan e Doruk, disperati per i due recenti lutti. La situazione difficile si complicherà ulteriormente quando Sirin inizierà a mostrare un'ossessione nei confronti di Arif. Quest'ultimo diventato gestore della caffetteria di Emre passerà molto tempo insieme alla figlia di Enver, che farà di tutto per fare il viaggio di ritorno insieme a lui dopo aver preso residenza a Tarlabasi.

Arif, intanto, si renderà conto che le persone stanno mormorando sulla loro vicinanza. Il barista comunicherà a Sirin di non volersi fare più vedere insieme a lei. Sarikadi non accetterà il rifiuto e per questo commissionerà a tre barboni il suo finto pestaggio per fare colpo su Arif.

Bahar dichiara i propri sentimenti ad Arif dopo averlo salvato

Le anticipazioni rivelano che Arif non trarrà in salvo Sirin poiché cambierà strada mentre lei verrà veramente picchiata dai tre barboni. Una nuova follia che rischierà di costare caro anche a Bahar, poiché la sorellastra indossava un giubbotto contenente un pacchetto compromettente di Cem. La protagonista correrà fuori dall'abitazione per recuperare l'indumento dove incontrerà Arif.

In questa circostanza, il barista rischierà di venire pestato dai tre delinquenti ma Bahar interverrà appena in tempo per salvarlo. La donna approfitterà di questo momento per rivelare i suoi sentimenti ad Arif. Bahar racconterà poi al barista di aver bisogno di recuperare il giubbotto visto che al suo interno vi erano 100 mila lire turche. Le parole scateneranno i sospetti dell'uomo, che aumenteranno quando Ceyda chiederà all'amica se è riuscita a recuperare il pacchetto.

Enver non ha raccontato a Bahar che ha subito un incidente

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Arif è uscito illeso dall'incidente e la sua posizione si è aggravata quando un testimone l'ha visto passare col rosso mentre accompagnava Bahar in ospedale.

Intanto Enver ha detto alla protagonista di aver avuto uno svenimento senza svelarle la verità di quanto accaduto. Infine Sirin ha raggiunto l'ospedale dove ha chiesto scusa alla sorellastra per tutto il male che le ha fatto in passato.