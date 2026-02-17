Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Fazilet rimarrà colpita dalla triste storia di Bahar Cesmeli. La scrittrice informerà la protagonista di voler scrivere un libro sulla sua vita segnata da tanto dolore.

Fazilet vuole scrivere un libro sulla triste storia di Farah

Fazilet rimarrà colpita dalla triste storia di Farah. La scrittrice ritroverà la voglia di scrivere ormai persa da diverso tempo. In dettaglio, la donna chiederà alla protagonista di vedersi più volte alla settimana per parlare dei fatti tragici del suo passato.

Bahar apparirà entusiasta della proposta di Fazilet e per questo le rivelerà dell'abbandono della defunta madre Hatice, della triste fine del matrimonio col defunto Sarp. La donna inoltre racconterà di aver cresciuto Nisan e Doruk solo con le sue forze dopo aver sofferto per gli intrighi di Sirin.

Fazilet prende le distanze da Cesmeli

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sirin desiderosa di vendetta informerà Fazilet che le sono state sottratti alcuni gioielli preziosi. La scrittrice penserà che Ceyda sia la responsabile di tale furto e per questo non esiterà a licenziarla. La madre di Arda non saprà come difendersi visto che non conoscerà i motivi del suo allontanamento dal posto di lavoro e non potrà nemmeno salutare Raif, con il quale inizierà una storia d'amore.

Fazilet arriverà a ricattare Ceyda di non pagare più gli studi di Arda se non lascia la sua abitazione. Raif inizierà a riunire tutti i tasselli quando Ceyda gli dirà di aver trovato lavoro come cantante.

Fazilet inoltre prenderà le distanze da Bahar, rivelandole di aver cambiato idea e di non voler più raccontare la sua storia in un libro. La decisione lascerà stupita Cesmeli sebbene ricevi dei soldi come risarcimento dalla scrittrice. Nel frattempo, la situazione tra Bahar e Sirin peggiorerà ancor di più. Quest'ultima accuserà apertamente la sorellastra di aver derubato Fazilet.

Bahar ha chiesto perdono a Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Enver ha preso male la morte di Hatice, avvenuta per le conseguenze di un drammatico incidente stradale.

L'uomo ha iniziato a vedere il fantasma della defunta moglie, che l'ha spronato a prendersi cura di Sirin, la più debole rispetto a Bahar. Allo stesso tempo, quest'ultima ha chiesto perdono a Sarp per averlo riaccolto nella sua vita in malo modo. La donna ha dato una seconda chance al matrimonio col marito. I due hanno iniziato a fare progetti per il futuro quando sono stati sorpresi dall'arrivo di Sirin nella stanza d'ospedale.