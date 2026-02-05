Enver inizierà a vedere Hatice dopo la sua morte nella puntata de La forza di una donna di martedì 10 febbraio: la donna gli chiederà di proteggere Sirin.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver e Sirin saranno devastati dalla perdita di Hatice e il ritorno a casa sarà traumatico per entrambi. Bahar, invece, proverà a voltare pagina concentrandosi su Sarp.

Enver e Sirin uniti nel dolore a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano un ritorno a casa traumatico per Sirin ed Enver. Padre e figlia dovranno farsi forza e affrontare il dolore dell'assenza di Hatice, ma non sarà affatto facile.

Enver e sua figlia faranno una lunga passeggiata prima di tornare nel luogo in cui hanno condiviso tutta la loro vita con Hatice. Una volta in casa, i due si lasceranno andare alla disperazione. Sirin scoppierà a piangere stringendo a sé i vestiti di sua madre, mentre Enver resterà in silenzio in salotto, tormentato dai ricordi e da un futuro che gli sembrerà inconcepibile. Nel frattempo, Bahar troverà in Sarp un motivo per ricominciare nonostante la grave perdita. L'uomo non esiterà un solo momento e tornerà con sua moglie dimenticando le incomprensioni passate. Sarà una notte lunga per tutti e Sirin, non riuscendo a dormire, andrà in camera di suo padre per sdraiarsi accanto a lui.

Bahar penserà a un nuovo inizio, Enver intrappolato nel passato

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 10 febbraio, Sirin si addormenterà accanto a suo padre, mentre Enver faticherà a prendere sonno. L'uomo si girerà nel letto e vedrà Hatice accanto a lui: si stringerà in un abbraccio con sua moglie e per qualche minuto si sentirà di nuovo felice. Quando si alzerà per andare in cucina, Enver avrà un'altra allucinazione: Hatice comparirà di fronte a lui e questa volta pretenderà una promessa importante. "Dimmi che ti prenderai cura di Sirin", gli chiederà, "In ospedale non me lo hai promesso". Enver spiegherà ad Hatice che se le avesse fatto quella promessa lei sarebbe sparita per sempre, ma la donna gli ricorderà che ormai è morta e questo non potrà cambiare. Di fronte all'insistenza di Hatice, Enver giurerà che non lascerà mai Sirin da sola, qualunque cosa accada.