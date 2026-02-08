Nisan e Doruk riabbracceranno Sarp e saranno felici di vedere Bahar con il loro papà nella puntata de La forza di una donna di giovedì 12 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che la famiglia di Sarp e Bahar sarà più unita che mai e il loro futuro sembrerà finalmente pieno di speranza. Nel frattempo, Emre andrà in ospedale da Arif e chiederà a sua sorella Kismet un aiuto legale per la custodia di suo figlio Arda.

Sarp e Bahar di nuovo insieme a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Enver e Sirin sarà davvero difficile rientrare a casa dopo la morte di Hatice.

Padre e figlia vivranno la loro disperazione dormendo insieme, ma Enver ad un certo punto rivedrà sua moglie. Dopo averla abbracciata, l'uomo si alzerà e andrà in cucina. Qui, Enver avrà un'allucinazione e vedrà chiaramente Hatice comparire davanti a lui e chiedergli di prendersi cura di Sirin. La donna insisterà affinché suo marito le prometta che proteggerà la loro figlia più fragile e lui lo farà. Sirin, sentendo Enver parlare, si alzerà e gli chiederà spiegazioni, ma lui riuscirà ad evitare di dirle la verità. Nel frattempo, in ospedale, Bahar rivedrà Sarp e tornerà con lui. I due si ritroveranno e decideranno di chiudere con il passato per ricostruire il loro matrimonio. Bahar e Sarp dormiranno abbracciati e sarà una scena straziante per Piril e Arif che in questo modo apprenderanno di non avere più speranze il loro amore.

Emre chiederà l'aiuto di Kismet

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 12 febbraio, dopo una notte trascorsa l'uno accanto all'altra, Bahar e Sarp riceveranno la visita dei loro bambini. Doruk e Nisan saranno al settimo cielo nel vedere i loro genitori uniti come sognavano da tempo. Sarp rassicurerà i suoi figli sul fatto che si sente molto meglio e che presto tornerà a casa. I bambini racconteranno a Bahar che la sera precedente sono stati al luna park con Emre e Ceyda e per lei sarà un grande sollievo. Nel frattempo, Emre andrà da Arif e Kismet per chiedere all'avvocato un parere sull'affidamento di Arda. L'uomo avrà intenzione di vivere con suo figlio e si affiderà a Kismet per recuperare il tempo perso con lui.