Sirin sorprenderà Enver discutere con il vuoto nella puntata de La forza di una donna di martedì 17 febbraio e capirà che ha le allucinazioni.

Le anticipazioni tv rivelano che la ragazza, preoccupata per la salute mentale di suo padre, andrà a raccontare tutto a Jale.

La morte di Sarp a La forza di una donna segnerà per sempre Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che a pochi giorni dalla morte di Hatice si consumerà un altro dramma nella famiglia di Bahar. Sarp, infatti, chiuderà gli occhi per sempre dopo essersi addormentato accanto a sua moglie.

Quando Bahar si accorgerà che Sarp non si sveglia, chiamerà i medici ma per lui non ci sarà nulla da fare. Sarà l'ennesimo dolore per la protagonista che in quel momento terribile accanto a sé avrà solo la signora Fazilet. Quest'ultima comprenderà la sofferenza di Bahar e ascolterà il suo sfogo. La donna spiegherà alla scrittrice che nel giro di poche settimane ha perso la sua migliore amica, sua madre e suo marito. Bahar racconterà a Fazilet che il lutto per Sarp lo ha affrontato due volte e le dirà che non sa proprio come fare per andare avanti. Nel frattempo, la terribile notizia della morte di Sarp arriverà anche a Jale che in quel momento si troverà a casa con Nisan e Doruk.

Sirin scoprirà il segreto di Enver e sarà preoccupata

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 17 febbraio, Enver e Sirin saranno in casa e proveranno ad abituarsi all'assenza di Hatice. La ragazza non farà altro che stare sul divano a pensare a sua madre, mentre Enver continuerà ad avere le allucinazioni, facendo di tutto per nasconderlo a Sirin. L'uomo vedrà Hatice di fronte a lui e le farà cenno di seguirlo in cucina. Enver dirà a sua figlia che va a prendere un bicchiere d'acqua, ma in realtà andrà in giardino a parlare con Hatice. Dopo qualche minuto, non vedendo arrivare suo padre, Sirin si affaccerà e vedrà Enver sul dondolo discutere animatamente con il vuoto, rivolgendosi ad Hatice.

La ragazza capirà che suo padre crede di vedere sua madre e si rivolgerà a Jale per sapere se Enver stia impazzendo. La dottoressa rassicurerà Sirin e le spiegherà che metabolizzare una perdita così importante richiede molto tempo.