Arif uscirà dal carcere dopo tre mesi dalla morte di Sarp nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 18 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che l'uomo incontrerà Ceyda e le confiderà di aver ceduto il bar a Talat. Una volta a casa, Arif scoprirà che Yusuf ha affittato la casa di Sarp a ore a delle coppie per far fronte alle spese. L'uomo andrà su tutte le furie con suo padre.

La forza di una donna: tre mesi dopo

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un salto di tre mesi dopo l'addio a Sarp. Il pubblico ritroverà Bahar, Doruk, Nisan e il nonno Enver in campeggio: i quattro decideranno di allontanarsi dalla città per metabolizzare i brutti avvenimenti che hanno stravolto la loro vita.

Nel frattempo, Arif tornerà a Tarlabasi dopo aver trascorso tre mesi in carcere. L'uomo riabbraccerà Ceyda che sarà molto felice di rivederlo e gli racconterà cosa è successo in sua assenza. La donna spiegherà al suo amico che la sua situazione economica è ancora incerta perché non ha trovato un lavoro stabile. Arif sorprenderà Ceyda dicendole che a lui non va meglio, visto che non avrà più la certezza del suo bar. Arif, infatti, sarà costretto a cedere la sua attività a Talat per ripagarlo dei danni alla macchina causati dall'incidente. Ceyda sarà sconvolta da questa notizia e considererà davvero insensibile il comportamento di Talat si è sempre definito un buon amico di Arif.

Yusuf pronto a tutto per racimolare un po' di soldi

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 18 febbraio, Arif e Ceyda arriveranno all'entrata del palazzo e vedranno scendere dal piano di sopra una coppia. Arif chiederà subito spiegazioni alla sua amica che però lo inviterà a parlare con suo padre. Ceyda sarà piuttosto infastidita dalla presenza di quegli sconosciuti e presto Arif ne capirà il perché. Yusuf, infatti, confesserà a suo figlio che mentre era in carcere ha affittato la casa di Sarp a ore a delle coppie. L'iniziativa farà andare su tutte le furie Arif, anche perché il defunto Sarp aveva pagato sei mesi di affitto anticipati. A quel punto Yusuf rinfaccerà a suo figlio di essere troppo buono e gli ricorderà che Ceyda e Bahar non pagano da mesi.