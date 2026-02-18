Emre sarà spietato con Ceyda nella puntata de La forza di una donna di lunedì 23 febbraio: "Non sono il padre di Arda", le dirà dandole dell'approfittatrice.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda andrà a chiedere aiuto a Emre perché deve andare in paese a prendere suo figlio. L'uomo, però, le mostrerà i risultati del test del Dna, rifiutandosi di darle ancora del denaro. Nel frattempo, Enver preparerà una cena per Hatice che continuerà ad apparire nelle sue allucinazioni.

Delusione per Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda vivrà una grande delusione.

Tutto avrà inizio con una telefonata che riceverà a tarda sera da parte di sua sorella. Ceyda apprenderà che sua madre ha avuto un ictus e quindi partirà subito per andare a prendere il suo Arda. La donna si renderà di non avere soldi a sufficienza per affrontare il viaggio e per questo andrà da Emre per chiedere il suo aiuto. Lui sarà ancora nel suo locale ad ultimare la chiusura, ma quando vedrà arrivare Ceyda avrà un aspetto piuttosto scocciato. "Andiamo a prendere il bambino", dirà la donna a Emre che la guarderà quasi con disprezzo. Ceyda penserà che l'uomo abbia molto da lavorare e quindi gli chiederà dei soldi per raggiungere Arda da sola. A quel punto la rabbia di Emre esploderà: "Vai a chiederli all'uomo con cui hai concepito il bambino", dirà, "Io non sono il padre di Arda".

Ceyda sarà talmente scossa da non dire una parola, ma Emre continuerà mostrandole i risultati del test del Dna.

La cena romantica di Enver in onore di Hatice

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 23 febbraio, Ceyda si sentirà profondamente umiliata dalle parole e dall'atteggiamento di Emre. La donna andrà via senza insistere, ma certa del fatto che non esiste altro padre per Arda. Nel frattempo Enver, approfittando dell'assenza di Sirin che passerà la notte da Bahar, apparecchierà la tavola in modo romantico. L'uomo, infatti, continuerà a vedere Hatice e preparerà una serata speciale solo per loro. Enver cenerà a lume di candela pensando di essere in compagnia di sua moglie e berrà volentieri anche qualche bicchiere di vino. Dopo la cena, Enver chiederà ad Hatice di sedersi con lui sul divano e si addormenterà sulle sue gambe.