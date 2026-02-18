Enver resterà senza un tetto nella puntata de La forza di una donna di martedì 24 febbraio: la sua casa sarà distrutta dalle fiamme di un incendio.

Le anticipazioni tv rivelano che tutto nascerà da una distrazione di Enver che si illuderà di cenare a lume di candela con Hatice. Al suo risveglio, l'uomo vedrà la casa in fiamme e sarà troppo tardi per salvare i ricordi. I vicini chiameranno i vigili del fuoco che metteranno in salvo Enver.

L'illusione di una cena d'amore per Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che una serata cambierà per sempre i destini dei protagonisti.

Sirin deciderà di andare a cena da Bahar e passare la notte da lei, quindi avviserà Enver della sua assenza. Il sarto sarà ben felice di restare da solo a casa, anche perché continuerà ad avere le allucinazioni e sarà convinto di passare una serata romantica con Hatice. Entusiasta, l'uomo congederà Bahar al telefono e si metterà ai fornelli, preparando con molta cura i piatti da consumare a cena con sua moglie. Enver apparecchierà la tavola in modo elegante e per creare l'atmosfera giusta userà delle candele. Dopo aver terminato di mangiare e aver consumato qualche bicchiere di vino, Enver si siederà sul divano e appoggerà la testa sulle gambe di Hatice. Per lui tutto sarà reale e si addormenterà in questo modo vicino a sua moglie.

Le candele, però, resteranno accese e daranno inizio ad un incendio che distruggerà tutto in pochi minuti.

Guai in arrivo per Enver a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 24 febbraio, Enver si sveglierà quando la casa sarà divorata dalla fiamme. In preda al panico, l'uomo tenterà di raggiungere l'uscita ma perderà i sensi a causa del fumo inalato. I vicini di casa chiameranno i vigili del fuoco che arriveranno in pochi minuti e domeranno l'incendio. Enver sarà portato in salvo, ma quando sarà sulla strada l'uomo continuerà ad urlare che sua moglie è ancora in casa. Fortunatamente, i vicini, eviteranno un inutile pericolo agli agenti dicendo loro che Hatice non c'è più da tempo. Enver si ritroverà senza casa e senza più ricordi: potrà contare solo sull'affetto di Bahar che sarà pronta ad accoglierlo e a sostenerlo.