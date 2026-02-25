Arif si indebiterà con Kismet e donerà a Enver una nuova sartoria nella puntata de La forza di una donna di martedì 3 marzo: per lui sarà un nuovo inizio.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif rinuncerà al suo locale per trasformarlo nella nuova attività di Enver. Quest'ultimo e Bahar saranno felicissimi e ringrazieranno il loro amico per il grande gesto di generosità, ma Sirin e Nisan storceranno il naso e preferiranno tornare a casa.

Il prestito di Kismet a Arif ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il conflitto tra Arif e suo padre Yusuf continuerà a causa di Bahar.

Il padre rimprovererà il figlio di essere troppo ingenuo: "Ti stanno succhiando il sangue", dirà ad Arif riferendosi a Enver e alla sua famiglia. Lui, però, non avrà nessuna intenzione di ascoltare suo padre e gli spiegherà che i sensi di colpa non lo lasciano in pace. Arif, infatti, sarà tormentato dall'incidente che ha provocato la morte di Hatice e Sarp e inoltre si sentirà responsabile anche per l'incendio che ha distrutto la casa di Enver. Senza ascoltare Yusuf e tenendolo all'oscuro di tutto, Arif telefonerà a Kismet e le chiederà un prestito che gli servirà ad aiutare ancora una volta la famiglia di Bahar. L'uomo userà quel denaro per ristrutturare il locale a cui Talat ha rinunciato e trasformarlo in una sartoria.

Arif, quindi, rinuncerà a riavere il suo vecchio lavoro per donare a Enver la speranza di un nuovo inizio.

Un nuovo inizio per Enver grazie a Arif

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 3 marzo, Arif si siederà fuori dal locale e aspetterà l'arrivo di Enver e Sirin. Appena i due si avvicineranno, lui si alzerà e andrà incontro ad Enver: "Voglio mostrarti qualcosa", dirà indicando la nuova sartoria. Il sarto non avrà parole e gli brilleranno gli occhi nel vedere la sua nuova attività. Con gioia, Enver chiamerà in strada Sirin, i bambini, Ceyda e Bahar per condividere con loro questo momento. La felicità prenderà il sopravvento e i ringraziamenti per Arif arriveranno da tutti, tranne Sirin. Doruk sarà entusiasta, ma quando vedrà sua sorella abbracciare la zia e chiedere di andare via, dovrà contenersi.