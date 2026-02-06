Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Emre inizierà alcune indagini per ritrovare il figlio biologico, scambiato alla nascita. L'uomo capirà che Murat e Satilmis erano nati lo stesso giorno di Arda in ospedale.

Ceyda chiede aiuto a Kismet per ritrovare il suo vero figlio

Tutto inizierà quando Jale scoprirà che Arda non può essere figlio né di Emre né tanto meno di Ceyda dopo averlo sottoposto al test del dna. La cantante apparirà scioccata quando crederà che il suo vero figlio sia stato scambiato in culla.

Ceyda non saprà come affrontare una situazione così delicata. Nonostante questo, la donna avrà intenzione di sapere che fine ha fatto il suo vero figlio e per questo chiederà ad Arif di metterla in contatto con Kismet affinché possa indagare sui bambini nati in ospedale lo stesso giorno di Arda. La mossa si rivelerà molto sbagliata poiché la poliziotta non esiterà a informare Emre della verità appena appresa su Arda.

Emre apprende che Murat e Satilmis sono nati insieme ad Arda

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Emre avrà intenzione di rintracciare il vero figlio, rischiando che Arda venga rifiutato dai suoi veri genitori. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Murat e Satilmis erano nati insieme al bambino.

Emre riuscirà a parlare coi genitori di entrambi i fanciulli, che rimarranno sconvolti dalla possibilità di aver cresciuto un figlio non loro. La famiglia di Murat si renderà disponibile a prendersi cura di Arda a patto che non li venga tolto il bambino che hanno cresciuto come loro figlio. Allo stesso tempo, il padre di Satilmis chiederà un'ingente somma di denaro per lasciare andare il bambino visto che ne avrà altri otto da mantenere. Emre chiederà che Murat e Satilmis vengano sottoposti al test del dna.

Sirin ha accusato Arif di aver provocato l'incidente stradale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Bahar si è risvegliata dall'intervento chirurgico senza avere ricordi dell'incidente appena subito con Sarp, Hatice e Arif.

Enver, a questo punto, ha informato la donna che ha semplicemente avuto uno svenimento. Intanto anche l'operazione di Hatice è terminata con successo. Le condizioni della donna sono apparse ancora gravi e per questo è stata trasportata in camera intensiva. Sirin ha raggiunto l'ospedale dove ha avuto una crisi di nervi mentre aspettava di parlare coi dottori. La donna è apparsa preoccupata per la salute della madre e per questo si è scagliata contro Arif, ritenendolo il responsabile dell'incidente automobilistico.