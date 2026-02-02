La trama della puntata serale de La forza di una donna in programma martedì 3 febbraio in seconda serata su Canale 5 raccontano che Sirin Sarikadi chiederà perdono a Bahar Cesmeli per le sue malefatte. La ragazza spererà di ottenere un intervento divino per sua madre Hatice con il suo gesto.

Hatice in gravi condizioni dopo l'incidente stradale

Sirin apparirà disperata quando scoprirà che sua madre è stata ricoverata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente automobilistico insieme ad Arif, Bahar e Sarp. Le condizioni di Hatice appariranno gravi, tanto da essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per stabilizzare le sue funzioni vitali.

I medici daranno poche speranze di ripresa per la donna, che vedrà l'arrivo in ospedale di Sirin. Quest'ultima sarà sopraffatta da una grave crisi di nervi quando scoprirà che sua madre è stata portata in terapia intensiva. La ragazza sarà terrorizzata che possa morire per le ferite riportate nel sinistro provocato da una disattenzione fatale di Arif.

Sirin Sarikadi implora il perdono di Bahar

Le anticipazioni dell'appuntamento serale de La forza di una donna rivelano che Sirin sconvolta entrerà nella stanza d'ospedale dove si trova ricoverata anche Bahar. La giovane implorerà il perdono alla sorellastra per tutto il male che le ha causato per riscattarsi ed ottenere così un intervento divino per la salvezza di sua madre Hatice.

Nel frattempo, Enver giungerà al capezzale della moglie, che farà in tempo ad affidargli Sirin prima di chiudere gli occhi per sempre. La morte di Hatice giungerà alle orecchie di Sarikadi, la quale sarà preda di un delirio emotivo. Sirin finirà per aggredire Arif, accusandolo di essere il responsabile della fine della madre. La dottoressa Jale cercherà invano di calmare la ragazza, tanto da essere costretta a somministrarle un calmante. Enver e Bahar sopraffatti dal dolore piangeranno l'uno nelle braccia dell'altro. In questo modo Bennu Yildirimlar (Hatice) uscirà di scena dopo due stagioni all'interno della celebre serie tv di Canale 5.

Il piccolo Arda è scomparso nel nulla

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Arif è stato l'unico a uscire illeso dall'incidente d'auto mentre Bahar, Hatice e Sarp sono stati ricoverati in serie condizioni.

Emre, invece, ha detto a Ceyda che Arda è scomparso quando si trovavano a una stazione di servizio. Il bambino senza essere visto da nessuno è salito sul retro di un camion posteggiato. Ceyda ed Emre hanno iniziato le ricerche del loro figlio, che nel frattempo è stato ritrovato dall'autista nel suo mezzo.