Una mamma umilierà Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: "I tuoi figli sono in quella scuola solo per la carità di Nezir", le dirà disprezzando il quartiere in cui abitano Doruk e Nisan.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar iscriverà i suoi figli alla scuola pagata da Nezir. Doruk e Nisan, però, saranno discriminati perché non vivranno nella condizione economica degli altri bambini.

Un nuovo inizio per i bambini a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nisan e Doruk saranno entusiasti per la nuova scuola pagata da Nezir.

Bahar avrà qualche perplessità, ma di fronte alla gioia dei bambini e al pensiero che il loro futuro sarà migliore, alla fine deciderà di iscriverli. Nisan e Doruk indosseranno la divisa del prestigioso istituto e avranno anche diritto al trasporto per raggiungere la scuola tutti i giorni. Le cose sembreranno procedere per il meglio, ma i problemi dovuti alle differenze sociali non tarderanno ad arrivare. Una mattina, mentre Bahar aspetterà con i bambini la navetta per un nuovo giorno scolastico, una delle collaboratrici scenderà dal mezzo per parlare con Bahar. La donna farà presente alla madre di Doruk e Nisan che il quartiere in cui vivono è troppo malfamato e le chiederà di poter prelevare i bambini dalla strada principale.

"I miei figli hanno gli stessi diritti degli altri", risponderà Bahar stizzita. La collaboratrice spiegherà alla donna che gli altri genitori hanno protestato perché non vogliono che i loro figli passino da quella strada.

Lo scontro tra Bahar e un'altra mamma

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar si rifiuterà di accompagnare i suoi figli sulla strada principale. La donna pretenderà che Doruk e Nisan vengano prelevati dalla loro casa, così come tutti gli altri alunni della scuola. "Se le mamme hanno problemi, dica pure loro di venire a parlarne con me", chiuderà Bahar. Lo scontro non tarderà ad arrivare: l'indomani una delle mamme si recherà a casa di Bahar e le farà pesare moltissimo la sua condizione.

La donna, vestita con abiti di lusso e accompagnata dall'autista, dirà a Bahar che da quella strada l'autobus non passerà più. Tra le due mamme nascerà una lite e Bahar dovrà incassare una grave offesa: "I tuoi figli sono in quella scuola solo per la carità di Nezir", dirà la sua interlocutrice. La donna andrà via indignata e Bahar tornerà a casa con un grande peso sul cuore.