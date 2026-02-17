Bahar bacerà con passione Arif nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ho deciso di vivere", gli dirà, "Fino ho pensato solo ai bambini".

Le anticipazioni tv rivelano che dopo settimane di distanza, Bahar si riavvicinerà ad Arif e questa volta farà sul serio. La donna si sentirà pronta a voltare pagina e costruirsi la sua felicità con l'uomo che ama.

Bahar si concentrerà solo sui suoi bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Bahar non sarà facile ricominciare. Dopo la morte di Sarp, la donna tornerà a concentrarsi solo sui suoi figli e sul loro futuro.

Accanto a lei ci saranno Ceyda ed Enver e per diverse settimane Arif sarà tenuto a debita distanza. Bahar saprà bene che il suo amico è stato una vittima dell'incidente come gli altri, ma il fatto che lui fosse alla guida sarà per lei come una barriera insormontabile. L'imbarazzo di Arif, poi, farà il resto perché l'uomo non proverà ad avvicinarsi a Bahar. Le cose, però, inizieranno a cambiare nel cuore di Bahar quando si renderà conto del grande amore che Arif ha sempre provato per lei e della sua bontà d'animo. Quando Enver perderà la sua casa, infatti, Arif trasformerà il suo vecchio bar nella nuova sartoria dell'uomo. In questo modo, Enver avrà un motivo in più per ricominciare e Bahar sarà commossa da tutto questo.

Lei, però, si limiterà a ringraziare Arif e avrà bisogno ancora di altro tempo per lasciarsi davvero andare. Nel frattempo Sirin riuscirà a farsi portare a cena da Arif e questo scatenerà una gelosia che farà riflettere molto Bahar. Anche questa volta, però, la donna reprimerà i suoi sentimenti e andrà avanti con la sua vita.

Il bacio tanto atteso ne La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, il riavvicinamento tra Arif e Bahar sarà molto graduale. I due, essendo vicini di casa, si vedranno tutti i giorni, ma non saranno più complici come una volta. La situazione si sbloccherà quando Arif chiederà a Bahar di accompagnarlo ad una cena con dei vecchi amici di università.

L'uomo non se la sentirà ad andare da solo alla rimpatriata e Bahar lo aiuterà volentieri. Sarà una serata spensierata in cui lei capirà effettivamente il valore di Arif che con i suoi colleghi sarà brillante e divertente. Dopo la serata, i due saranno già molto complici, ma saranno ancora pieni di paure l'uno verso l'altra. Per la cena dell'ultimo dell'anno, i protagonisti si riuniranno e Bahar si sentirà davvero in famiglia con Arif. Dopo giorni di rinunce, la donna si lascerà andare ad un bacio appassionato con Arif: "Ho deciso di vivere", gli dirà "Finora ho pensato solo al bene dei bambini". Lui sarà al settimo cielo, perché finalmente la sofferenza sembrerà finita. Bahar deciderà di prendersi anche più cura di sé e andrà in un negozio a scegliere dei trucchi. Un nuovo inizio sarà pronto a sbocciare.