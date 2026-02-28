Sirin pagherà dei ragazzi per picchiarla nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Anche se dico basta non fermatevi", raccomanderà.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin avrà un piano ben preciso: aspettare che Arif corra a salvarla. Tutto, però, andrà in fumo quando l'uomo cambierà strada e gli aggressori faranno sul serio.

Il nuovo piano di Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin non riuscirà a placare la sua gelosia nei confronti di Bahar. La ragazza proverà ad avvicinarsi ad Arif che si lascerà convincere dalle sue scuse, ma la loro amicizia non durerà molto.

Quando Ceyda saprà che i due sono andati a cena e che percorrono insieme la strada di casa, rimprovererà duramente Arif. Quest'ultimo, pur di non far pensare male Bahar, dirà a Sirin che è meglio restare distanti. La ragazza sarà furiosa e, come se non bastasse, quando tornerà a casa vedrà che Enver ha cucito un cappotto per Bahar trascurando lei che non ha più vestiti a causa dell'incendio. Sirin non ne potrà più ed escogiterà un piano per impietosire Arif e farlo riavvicinare a lei. Visto che i due non potranno più tornare a casa insieme, Sirin darà in modo che Arif si senta in colpa per questo e andrà da alcuni ragazzi che chiedono l'elemosina. Dopo aver dato loro una piccola cifra, Sirin chiederà un favore insolito: "Ve ne darò di più se stasera farete quello che vi dico".

I ragazzi ascolteranno con molto interesse.

Arif cambierà strada mandando in fumo i piani di Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin chiederà ad alcuni ragazzi di picchiarla quando sarà di ritorno dal lavoro. "Anche se vi dico basta non fermatevi", raccomanderà Sirin, "Provate a prendermi la borsa". "Colpitemi finché non arriva il mio ex ragazzo a salvarmi", proseguirà Sirin. I tre ragazzi non si tireranno certo indietro e la sera aspetteranno la loro vittima all'angolo della strada. Sirin farà la sostenuta con Arif che proverà a chiederle scusa e gli dirà che farà la strada da sola, ma in realtà si assicurerà che lui la segua. Arrivati a un bivio, però, Arif girerà a sinistra mentre Sirin non farà in tempo a cambiare strada perché gli aggressori arriveranno a picchiarla. Le sue lacrime e le sue urla non li fermeranno, proprio come aveva ordinato lei. Arif, però, non si accorgerà di nulla e Sirin resterà con un pugno di mosche.