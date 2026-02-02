Sarp perderà la vita nelle puntate de La forza di una donna in onda nella settimana dal 9 al 14 febbraio: ad eliminarlo sarà Sirin, invidiosa della felicità di sua sorella.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar deciderà di tornare con Sarp, ma i loro sogni per il futuro dureranno molto poco. L'uomo, infatti, si spegnerà in ospedale e nessuno sospetterà di Sirin.

La vita dopo Hatice a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo la perdita di Hatice, Bahar si farà forza con l'amore di Sarp. La donna, infatti, dopo le conferme di Sirin che le dirà sinceramente di aver inventato i tradimenti di suo marito, deciderà di dimenticare il passato.

Bahar andrà nella camera di Sarp, ancora ricoverato in ospedale ma fuori pericolo, per proporgli un nuovo inizio insieme. L'uomo sarà al settimo cielo e non esiterà neanche un secondo per accettare di ricostruire il suo matrimonio. Nisan e Doruk, rivedendo i loro genitori uniti, saranno entusiasti e attenderanno impazienti le dimissioni di Sarp e Bahar per ricominciare con la loro famiglia. Nonostante il dolore per la perdita di Hatice, quindi, Bahar guarderà al futuro con ottimismo e coinvolgerà anche Sirin nei suoi progetti: "Saremo una grande famiglia", dirà alla ragazza che non potrà fare altro che annuire. La speranza di un nuovo inizio della famiglia di Bahar striderà con il dolore di Arif che oltre ai sensi di colpa dell'incidente dovrà affrontare anche la delusione d'amore nel vedere la donna della sua vita tra le braccia di Sarp.

L'uomo deciderà di costituirsi per l'incidente anche se non ci sarà nessuna denuncia contro di lui.

Un nuovo inizio che non ci sarà mai per Sarp e Bahar

Nelle puntate de La forza di una donna dal 9 al 14 febbraio, Bahar e Sarp fantasticheranno sul loro futuro con i bambini. A spezzare per sempre la loro felicità, però, ci penserà Sirin che fingendo di avvicinarsi a Sarp gli toglierà il medicinale che lo tiene in vita. La reazione dell'uomo non sarà immediata e quindi nessuno si accorgerà di nulla: Sarp sarà vigile fino alla sera e si addormenterà accanto a Bahar accusando solo un po' di stanchezza. Quando la donna si sveglierà, però, vedrà Sarp immobile e chiamerà subito i medici. Saranno minuti di panico per Bahar che rivivrà l'incubo della perdita di suo marito, ma questa volta non ci sarà nessun'altra possibilità per lei. Sarp perderà la vita in ospedale e Bahar crollerà tra le braccia di Fazilet, l'unica a trovarsi lì in quel momento terribile.