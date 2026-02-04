Bahar tornerà con Sarp nella puntata de La forza di una donna di lunedì 9 febbraio: "Ti prego perdonami", gli chiederà in lacrime, ma lui non avrà nessun dubbio sui suoi sentimenti.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo la morte di Hatice, Sarp uscirà dalla terapia intensiva e potrà finalmente rivedere Bahar, pronto per un nuovo inizio.

Il dolore di Sirin ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e Sirin perderanno la mamma. La morte di Hatice coinvolgerà tutti i protagonisti che, ancora in ospedale, condivideranno il grave lutto.

Sarà molto difficile tenere a bada Sirin che, oltre ad aggredire nuovamente Arif, non avrà nessuna sensibilità per i bambini. Doruk e Nisan parleranno della morte con ingenuità, dicendo che se le mamme promettono di non andare via resteranno per sempre con i figli. Sirin avrà una crisi e spaventerà i bambini dicendo loro che tutti moriranno ed è meglio rendersene conto sin da subito. Sarp vedrà con i suoi occhi gli ultimi istanti di Hatice in terapia intensiva e chiederà a Jale di poter stare accanto a Bahar in questo momento difficile. La dottoressa, però, gli dirà che dovrà restare ancora un po' in quel reparto e sarà trasferito la sera stessa. Quando Doruk e Nisan andranno via, Bahar si lascerà andare ad un pianto disperato e poi andrà a trovare Arif, distrutto dai sensi di colpa.

La donna perdonerà il suo amico, anche se lui non aspirerà a tanto e chiederà solo di essere punito.

L'emozionante incontro di Sarp e Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 9 febbraio, Bahar andrà a trovare Sarp, appena uscito dalla terapia intensiva. La protagonista si siederà accanto a suo marito che le confiderà di aver assistito agli ultimi istanti di Hatice. "Non ha sofferto", dirà, "Si è addormentata come un angelo". Sarp sarà molto dispiaciuto: "Ti ho rovinato la vita", dirà, "Non ho potuto proteggerti". Bahar sarà commossa dalle parole d'amore di suo marito e gli dirà che è pentita per non averlo accolto come avrebbe dovuto al suo ritorno. "Ti prego perdonami", gli dirà prendendogli la mano. La donna si asciugherà le lacrime e chiederà a Sarp di tornare con lei. Lui non avrà bisogno di pensarci: non aspettava altro.