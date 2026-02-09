Negli episodi della soap turca La forza di una donna, in programmazione dal 16 al 21 febbraio 2026, i telespettatori assisteranno a uno scontro abbastanza acceso tra Arif Kara (Feyyaz Duman) e il padre Yusuf (Yasar Uzel). Quest’ultimo farà infuriare suo figlio e anche Bahar (Özge Özpirinççi), per aver affittato la casa del defunto Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) alle coppie a ore.

Arif cede il suo bar a Talat, Ceyda respinge Yusuf

Bahar realizzerà il sogno del defunto marito Sarp, portando i loro figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) in campeggio insieme a Enver (Serif Erol).

Nel contempo, dopo essere stato scagionato, Arif cederà il suo bar a Talat, per ripagargli un debito. Inoltre, Arif si scaglierà duramente contro suo padre Yusuf, appena scoprirà che affitta ad ore l'appartamento in cui si era trasferito Sarp prima di morire. A proposito del signor Yusuf, dopo essere stato affrontato anche da Bahar, tenterà di fare pace con Ceyda (Gokce Eyuboglu), la quale gli farà capire di non voler essere più la sua amante, lanciando i suoi vestiti dalla finestra.

Enver vede il fantasma della defunta moglie Hatice, Ceyda comincia a lavorare dalla signora Fazilet

Intanto, Enver inizierà a vedere il fantasma della defunta moglie Hatice (Bennu Yildirimlar).

Successivamente, Ceyda comincerà a lavorare come donna delle pulizie presso la casa della signora Fazilet (Hümeyra) e del figlio Raif (Sinan Helvaci), anche se la scrittrice non la sopporterà.

Riepilogo sull’ultima richiesta di Hatice al marito Enver

Dopo aver avuto un terribile incidente stradale insieme a Bahar, Sarp e Arif, sicura di essere in punto di morte, Hatice ha chiesto al marito Enver di non lasciare da sola loro figlia Sirin, quando lei non ci sarà più. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, Hatice non è riuscita a sopravvivere a un attacco cardiaco, sotto gli occhi impotenti di Sarp. In preda alla disperazione più totale per la perdita improvvisa della madre, Sirin ha accusato Arif della tragedia, ricordandogli che è stato lui a causare l’incidente in auto, per aver attraversato l’incrocio con il semaforo rosso. A quel punto, dopo essersi sentito in colpa, Arif è stato intenzionato a costituirsi alla polizia.