Per Enver non sarà facile superare la morte di Hatice e nelle puntate de La forza di una donna in onda dal 16 al 21 febbraio, l'uomo continuerà ad avere le allucinazioni e vedrà la moglie ancora accanto a sé. Anche Bahar non starà affatto bene soprattutto dopo la morte improvvisa di Sarp. Ceyda invece, tornerà a lavorare a casa della scrittrice Fazilet.

Continuano le allucinazioni di Enver

La morte di Sarp sarà l'ennesimo duro colpo da affrontare per Bahar che aveva appena dovuto dire addio alla madre Hatice. Bahar vivrà momenti di vera disperazione ma cercherà anche di farsi forza soprattutto per il bene dei suoi figli.

A distanza di tre mesi dai tragici lutti, Bahar deciderà di portare Nisan e Doruk in campeggio per mantenere una promessa fatta a suo tempo a Sarp. Con loro ci sarà anche Enver e per lui, così come per Bahar, sarà l'occasione per cambiare un po' aria e cercare di rasserenarsi. L'uomo continuerà però ad avere le allucinazioni e vedrà di continuo la sua Hatice accanto a sé, proprio come se fosse ancora in vita.

Ceyda torna a lavorare per Fazilet, Arif scarcerato

Trascorsi tre mesi dall'incidente che è costato la vita a Sarp e Hatice, Arif uscirà dal carcere, dove era stato rinchiuso con l'accusa di omicidio colposo. L'uomo sarà poi costretto a cedere il suo bar per pagare i debiti e resterà senza lavoro.

Ceyda gli dirà di rivolgersi ad Emre per trovare una nuova occupazione, visto che l'uomo sta per aprire un nuovo locale. Ceyda in seguito, tornerà a casa di Raif per restituire un cappellino e si offrirà nuovamente come collaboratrice domestica. Fazilet e Raif la assumeranno e così la scrittrice potrà seguire la fisioterapia prescritta dal medico.

Ipotesi prima serata per La forza di una donna

Il gran finale de La forza di una donna si sta per avvicinare e non è escluso che Mediaset possa stravolgere la programmazione delle prossime settimane per mandare in onda le puntate conclusive della terza stagione di questa avvincente soap Tv turca in prima serata su Canale 5. Questo considerando che la dizi, nella sua collocazione pomeridiana dal lunedi al sabato, fa registrare grandi ascolti con una media giornaliera di 2,2 milioni di telespettatori e uno share del 23%.