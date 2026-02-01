Ceyda potrà riabbracciare il suo amato Arda nella puntata de La forza di una donna dal 2 al 6 febbraio: il bambino verrà ritrovato in un campo di girasoli.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin non sarà molto amorevole con Doruk e Nisan ma i bambini sapranno come gestirla. Prima di andare a scuola, arriverà la notizia che Bahar è uscita dalla terapia intensiva.

Sirin babysitter improvvisata a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che mentre Bahar, Hatice e Sarp saranno in ospedale, Sirin si occuperà dei bambini.

Nisan e Doruk saranno sollevati all'idea che la loro mamma è uscita dalla sala operatoria e questo farà disperare Sirin. Hatice, infatti verserà ancora in gravi condizioni e non ci saranno notizie di lei dalla sala operatoria. Dopo l'ennesima sfuriata al telefono con Arif, Sirin si addormenterà sul pavimento, tra le lacrime, e sarà svegliata dall'arrivo di Doruk. La presenza del bambino infastidirà la zia che si inventerà che ci sono i fantasmi pur di spaventare Doruk e costringerlo a tornare a letto. Nisan proteggerà suo fratello dicendogli che Sirin ha inventato tutto. L'indomani, i bambini si alzeranno per andare a scuola e anche in questo caso non potranno contare molto sull'aiuto della zia.

Invece di preparare la colazione, Sirin darà un brik di latte a Nisan, invitandola a dividerlo con suo fratello durante il tragitto. Una volta fuori casa, i bambini daranno il latte a un gattino randagio e decideranno che quando Bahar tornerà lo adotteranno.

Le buone azioni di Doruk e Nisan

Nella puntata de La forza di una donna dal 2 al 6 febbraio, subito dopo aver dato il latte al gatto, Nisan e Doruk riceveranno la notizia che Bahar è uscita dalla terapia intensiva. Ancora una volta i bambini assoceranno una buona azione ad una bella notizia e Sirin inizierà a valutare l'idea di fare come loro. Nel frattempo, Ceyda vivrà un momento molto emozionante. Dopo ore di apprensione, infatti, il piccolo Arda sarà trovato in un campo di girasoli. La donna si precipiterà sul posto con Emre e correrà incontro al suo bambino per abbracciarlo tra le lacrime. Ceyda sarà felicissima, anche se dovrà sopportare lo sguardo di rimprovero di sua madre.