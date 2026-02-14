Raif ritroverà il sorriso con Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna: lei lo convincerà ad uscire dopo molto tempo e i due staranno benissimo.

Le anticipazioni tv rivelano che l'energia positiva di Ceyda travolgerà anche il burbero Raif che grazie a lei tornerà alla spensieratezza. Per i due si aprirà un nuovo capitolo dopo anni di sofferenza.

Ceyda verso una nuova vita a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Ceyda arriverà una bellissima novità. La donna farà un colloquio per essere assunta da Fazilet e prendersi cura di suo figlio Raif.

In un primo momento non tutto andrà come sperato, tanto che Ceyda conoscerà il ragazzo ma lui non avrà intenzione di essere assistito da lei. All'improvviso, però, tutto cambierà. Dopo qualche mese, infatti, Ceyda ricorderà di aver preso per sbaglio uno dei cappelli di Fazilet quando è dovuta uscire di corsa per raggiungere Bahar. La donna deciderà di prendere quel cappello e riportarlo a casa di Raif e in questa occasione scoprirà che Fazilet è la madre del ragazzo. Tra Ceyda e la donna non correrà buon sangue dal giorno in cui hanno avuto uno screzio in ospedale e Fazilet la manderà subito via. Vedendo l'ostilità di sua madre nei confronti della donna, però, Raif sarà molto divertito e assumerà lui stesso Ceyda.

Tra i due non nascerà subito una simpatia, ma con il passare dei giorni il carattere di Ceyda travolgerà letteralmente Raif che inizierà a cambiare.

Ceyda riuscirà a far sorridere Raif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda si darà da fare con le faccende di casa. Fazilet non sarà affatto contenta della sua presenza, ma pur di avere un aiuto accetterà la scelta di suo figlio. Il rapporto tra Ceyda e Raif migliorerà decisamente quando lei lo convincerà ad uscire dopo molti tempo. I due andranno al parco e si confideranno sui rispettivi problemi. Ceyda racconterà a Raif di aver scoperto che Arda non è suo figlio e lui le rivelerà di avere un pessimo rapporto con Fazilet perché la ritiene responsabile della sua infermità. Con Ceyda, Raif ritroverà il sorriso e si divertirà come mai era successo da quando è costretto sulla sedia a rotelle.