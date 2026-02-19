Arif regalerà a Doruk il cavallo di legno che Sarp aveva rotto nelle prossime puntate de La forza di una donna: il bambino sarà felicissimo.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif avrà un dono molto speciale per il figlio di Bahar. Una volta scartato il suo gioco preferito, Doruk non se ne separerà mai e Bahar ripenserà ai momenti di tensione con Sarp.

Una festa in famiglia a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e la sua famiglia si riuniranno per l'ultimo dell'anno, ma Sirin continuerà a dare problemi.

La figlia di Enver, infatti, avrà uno scatto di rabbia in cui danneggerà il locale di Emre e questo causerà una nuova rottura. Per la prima volta in vita sua, Enver deciderà di passare la serata senza sua figlia e accettare l'invito di Bahar che con Ceyda preparerà una cena speciale. Ci saranno molti regali sotto l'albero e i bambini saranno impazienti di aprirli. Alla serata sarà invitato anche Arif che per Doruk avrà un dono davvero emozionante: il cavallo di legno di Sarp aveva rotto dopo la festa di circoncisione. La gioia del bambino sarà incontenibile, tanto che prima della cena andrà a sbirciare nel suo pacco e quando scoprirà cosa gli ha regalato Arif correrà subito a dirlo alla mamma.

Doruk terrà così tanto a quel gioco che quando saprà che i ladri sono andati al piano di sopra correrà a nasconderlo.

Il regalo speciale di Arif per Doruk

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la cena dell'ultimo dell'anno riunirà tutti i protagonisti. Arif e Bahar sembreranno una vera famiglia con i bambini, anche se tra i due non ci sarà ancora nessuna dichiarazione. A fine serata, Doruk e Nisan chiederanno ad Arif di restare a dormire da loro e insisteranno così tanto che nessuno oserà dire loro di no. L'indomani, Bahar vedrà Doruk giocare felice con quel cavallo di legno e non potrà fare a meno di ripensare a Sarp. La donna ricorderà quando suo marito per gelosia nei confronti di Arif ha distrutto quel gioco.

Poco dopo, Nisan e Doruk le chiederanno se il loro papà possa essere arrabbiato per il fatto che loro amino tanto Arif. Bahar li rassicurerà dicendo loro che Sarp non può arrabbiarsi per qualcosa che li rende così felici.