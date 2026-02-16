Sarà Arif a scoprire che Sirin ha tolto la vita a Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna e lui raccoglierà le prove per incastrarla.

Le anticipazioni tv rivelano che sarà la stessa Sirin a confessare l'omicidio, ma si vanterà dell'ottimo lavoro svolto visto che non ha lasciato tracce. Arif, però, registrerà tutto con il suo telefono e sarà pronto a fare giustizia.

Sirin pagherà per l'omicidio di Sarp?

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, i protagonisti dovranno ricominciare senza Hatice e Sarp. Come se non bastasse, Enver darà fuoco alla sua casa per sbaglio e per questo sarà costretto a trasferirsi.

La scelta ricadrà sull'appartamento in cui era Sarp, visto che l'uomo aveva anticipato sei mesi d'affitto prima della sua morte. La famiglia di Bahar sarà come sempre molto unita, ma Sirin continuerà a fare di testa sua. Dopo una breve parentesi in cui fingerà di voler bene a sua sorella, Sirin tornerà ad essere quella di prima e farà diversi dispetti a Bahar, spesso usando anche i bambini. Enver sarà esasperato e nonostante gli sforzi di onorare la promessa fatta ad Hatice non sempre riuscirà a tollerare il comportamento di sua figlia. Quando arriverà il momento di festeggiare l'ultimo dell'anno, Bahar preparerà una bella cena a casa sua e ci saranno anche Arif e Ceyda che porteranno i regali per i bambini.

Enver, stanco delle provocazioni di Sirin, sceglierà di andare da Bahar e la ragazza resterà da sola a casa.

Arif capirà tutto a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la cena di Bahar sarà in preparazione quando la donna, dispiaciuta per sua sorella, deciderà di chiederle di unirsi a loro. Ceyda si rifiuterà di andare a chiamare Sirin e a quel punto Arif si farà avanti. Vado io, dirà l'uomo che appena arriverà davanti alla porta della ragazza la troverà socchiusa. Quando entrerà nell'appartamento, Arif assisterà a una rapina: Sirin intimerà al ladro di andare via e avrà un'arma tra le mani. "Ho già ucciso mio cognato, non ho paura di rifarlo con te", dirà Sirin.

Il rapinatore scapperà appena lei farà fuoco, ma lo spavento sarà moltissimo. Arif non dirà nulla delle parole di Sirin, ma quando saranno da soli le confiderà di aver sentito tutto: "Hai ucciso tu Sarp", le dirà. In un primo momento lei negherà ma poi ammetterà di aver fatto un ottimo lavoro: "Non hai nessuna prova contro di me", dirà ridendo di Arif. La ragazza, tuttavia, non saprà che la sua ammissione è stata registrata dal telefono di Arif.