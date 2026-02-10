Nisan romperà il naso a Doruk chiudendogli la porta in faccia nelle prossime puntate de La forza di una donna: la bambina sarà molto preoccupata e capirà che gli incidenti non sono mai voluti.

Le anticipazioni tv rivelano che Nisan sarà furiosa con Arif perché lo riterrà responsabile dell'addio di Hatice e Sarp. Quando però le succederà di fare del male a Doruk, capirà le ragioni di Arif.

La rabbia di Nisan ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin turberà i bambini dicendo loro che Arif ha eliminato Sarp e Hatice.

La confidenza della zia farà sentire i bambini ancora più legati a lei, anche perché la ragazza imporrà che quello resti un segreto fra loro. Nei giorni successivi, i bambini si allontaneranno molto da Arif, in particolare Nisan che sarà furiosa con lui. La bambina lo riterrà il responsabile della morte delle persone più care e non potrà perdonarlo. Più volte Nisan chiuderà la porta in faccia al barista che sarà mortificato senza capire il reale motivo di questo atteggiamento. Doruk, invece, sarà più morbido e alla prima occasione si lascerà andare alla tenerezza con Arif. Quest'ultimo trasformerà il suo bar in una sartoria per Enver e in questo momento speciale Doruk abbraccerà con molto affetto Arif, mettendo fine alle ostilità.

Nisan, invece, seguirà Sirin e non degnerà l'uomo neanche di uno sguardo. Un giorno, al ritorno da scuola, Nisan sarà furiosa con suo fratello, perché il bambino dirà alla maestra che vuole donare il suo disegno ad Arif. Bahar vorrà saperne di più e spiegherà a Nisan che sua nonna e suo padre sono morti a causa di un incidente.

L'incidente che farà cambiare idea a Nisan

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar proverà a far capire a Nisan che gli incidenti non si possono prevedere e soprattutto non accadono di proposito. La bambina, arrabbiata, si alzerà e andrà nella sua stanza, ma Doruk la seguirà. Nisan caccerà via suo fratello che però resterà davanti alla porta e riceverà una forte botta sul naso.

La bambina, infatti, chiuderà con forza la porta senza pensare che suo fratello potesse farsi del male. Doruk si romperà il naso e Nisan riaprirà subito la porta, terrorizzata all'idea di avergli fatto del male. Bahar porterà il bambino in ospedale e nell'attesa Nisan comprenderà come si è sentito Arif dopo l'incidente.