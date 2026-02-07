Emre dimenticherà Sirin e inizierà una storia d'amore con Kismet nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Emre e la sorella di Arif saranno sempre più vicini e nascerà una relazione tra loro. Nessuno, però, sarà a conoscenza di questo legame e per questo Arif parlerà con sua sorella del figlio che Ceyda ha avuto con Emre e che è stato scambiato in culla.

Emre assumerà Sirin nella terza stagione de La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che nascerà un amore tra Emre e Kismet.

Tutto avrà inizio quando Emre si rivolgerà alla sorella di Arif per riconoscere il piccolo Arda. Le pratiche permetteranno all'uomo di effettuare il test del Dna e lo metteranno anche di fronte a una dura verità. Dopo le analisi, con i documenti alla mano, Emre umilierà Ceyda: "Arda non è mio figlio". Kismet e Emre inizieranno a frequentarsi e presto tra loro nascerà una storia d'amore. Emre, quindi, dimenticherà definitivamente Sirin anche se le darà una possibilità al suo locale. L'uomo sarà molto dispiaciuto per la morte di Hatice e per questo assumerà la ragazza. A lavorare per Emre sarà anche Arif che dopo aver ceduto il suo locale a Talat, collaborerà per il bistrot.

Emre e Kismet: un amore vissuto di nascosto

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda scoprirà che Arda non è neanche figlio suo e sarà chiaro che c'è stato uno scambio in ospedale il giorno della nascita. La donna, tuttavia, preferirà non dire nulla a Emre e andare avanti da sola. Ceyda si rivolgerà ad Arif a cui confiderà tutto e chiederà aiuto per ritrovare il suo figlio naturale. L'uomo non avrà altra soluzione che telefonare a Kismet che in quel momento sarà in compagnia di Emre. Arif le spiegherà che Ceyda ha un figlio che probabilmente è stato scambiato nella culla e vorrebbe scoprire dove si trova. L'uomo, inoltre, chiederà a sua sorella la massima discrezione sulla vicenda.

Dopo la telefonata, Kismet apparirà pensierosa ed Emre le chiederà spiegazioni. Lei, però, proverà a mantenere la promessa fatta a suo fratello e non gli parlerà della storia di Ceyda. Nel frattempo, nessuno saprà che tra Emre e Kismet c'è del tenero.