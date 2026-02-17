Sirin sarà arrestata per l'omicidio di Sarp e a tradirla sarà Enver nelle prossime puntate de La forza di una donna: a suo carico anche l'accusa di tentato omicidio del piccolo Doruk.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver fingerà di aiutare Sirin per estorcerle una confessione e consegnarla alla polizia.

Sirin a rischio ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif scoprirà che Sirin ha fatto fuori Sarp, ma non sarà così facile incastrare la ragazza. L'amico di Bahar avrà solo una registrazione in cui Sirin ammette velatamente di aver tolto la vita a suo cognato vantandosi che non ci sono prove a suo carico.

Arif andrà subito da Kismet a chiedere consigli legali e la donna lo deluderà: la registrazione non è sufficiente ad incriminare Sirin. Arif confiderà a Ceyda quello che ha saputo e converrà con lei che sia meglio aspettare per informare Enver e Bahar fino a quando non troveranno una soluzione. Kismet suggerirà ad Arif di informarsi su eventuali videocamere nell'ospedale, ma sfortunatamente non ci saranno immagini per provare l'omicidio. La situazione peggiorerà drasticamente quando Sirin convincerà Doruk a lanciarsi dalla finestra. La vita del bambino sarà salva solo grazie all'arrivo tempestivo di Bahar, ma tutti si renderanno conto della pericolosità di Sirin. Arif capirà che non può più aspettare e farà ascoltare la registrazione a Bahar ed Enver che saranno sconvolti.

La prova che inchioderà Sirin per i suoi reati

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda sarà sempre più ostile con Sirin e arriverà a minacciarla che presto arriverà la polizia e lei potrà finalmente pagare per il male commesso. La ragazza, a quel punto, si darà alla fuga e troverà un posto in un motel. Sirin proverà a tornare a casa di nascosto per recuperare il suo denaro, ma non lo troverà. Non avendo altre soluzioni, Sirin telefonerà a Enver e lo supplicherà di raggiungerla per darle un'altra possibilità. "Portami i miei soldi e permettimi di rifarmi una vita altrove", dirà la ragazza in lacrime. Enver sarà combattuto, ma alla fine sceglierà la strada più giusta. L'uomo accetterà di aiutare Sirin, ma quando sarà nella stanza con lei riuscirà ad estorcerle una confessione completa, sia dell'omicidio di Sarp che del tentato omicidio nei confronti di Doruk.

La ragazza, certa di poter fuggire verso una nuoba vita saluterà suo padre con un abbraccio, ma ad attenderla fuori ci sarà la polizia. "Lei è in arresto per omicidio e tentato omicidio", diranno gli agenti che inviteranno Sirin a salire in macchina. La ragazza vivrà un momento molto straziante quando capirà che a tradirla è stato Enver. Lui, a sua volta, soffrirà nel vedere la sua bambina andare via in lacrime.