Arif sarà furioso per la proposta di Yusuf nella puntata de La forza di una donna di martedì 10 febbraio: "Intestami le tue case".

Le anticipazioni tv rivelano che Yusuf, preoccupato per eventuali risarcimenti dell'incidente, penserà a come salvare il patrimonio. Arif, invece, penserà solo alla salute di Sarp.

Decisioni importanti a La forza di una donna: Bahar e Sarp uniti

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar inizierà a riprendersi e telefonerà a Piril per avvertirla del fatto che Sarp è in ospedale. Finalmente la donna si spiegherà come mai suo marito non rispondesse al telefono quando voleva comunicargli la morte di Suat.

Piril chiederà ai suoi collaboratori di preparare subito la macchina per raggiungere suo marito, anche se Bahar le dirà che uscirà dalla terapia intensiva soltanto la sera. Nel frattempo, Ceyda e Emre porteranno Nisan e Doruk al luna park per distrarli in una giornata così difficile dopo la perdita di Hatice. Dopo la serata trascorsa insieme, Emre resterà a dormire a casa di Ceyda perché non se la sentirà di lasciarla da sola. Appena riprenderà le forze, Bahar andrà a trovare Sarp, appena uscito dalla terapia intensiva. Per lei sarà tempo di bilanci e di scelte importanti: Bahar tornerà con Sarp, pronta a ricucire quel rapporto logorato dagli eventi.

Ennesimo scontro tra Arif e suo padre Yusuf

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 10 febbraio, Yusuf sarà molto preoccupato per suo figlio. Dopo aver saputo che un testimone ha visto Arif passare col rosso, Yusuf penserà ad un eventuale risarcimento a cui sarà condannato. La proposta dell'uomo non tarderà ad arrivare: "Intesta a me le tue case", dirà Yusuf, "In questo modo non avranno nulla da sequestrarti". La reazione di Arif sarà furiosa: "Pensi solo al denaro", dirà l'uomo. Arif, però insisterà e spiegherà a suo figlio che se Sarp dovesse denunciarlo per lui sarebbe la fine. I pensieri di Arif, però, saranno ben diversi: non farà altro che tormentarsi con i sensi di colpa per la morte di Hatice. L'uomo alzerà la voce con suo padre: "Io sto pregando per Sarp", dirà, "Perché non voglio essere l'assassino del padre di Doruk e Nisan".