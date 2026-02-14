Yusuf tenterà un approccio con Ceyda nella puntata de La forza di una donna di giovedì 19 febbraio, ma lei gli butterà i vestiti dalla finestra.

Le anticipazioni tv rivelano che Yusuf proporrà a Ceyda di tornare ad essere la sua amante in cambio dell'affitto. Lei fingerà di accettare ma solo per umiliarlo e costringerlo a tornare a casa senza vestiti. Arif sarà molto divertito: approverà lo scherzo della sua amica a suo padre.

Il ritorno di Arif a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif uscirà dal carcere tre mesi dopo la morte di Sarp. Tante cose saranno cambiate al quartiere: Bahar si troverà in campeggio con Doruk e Nisan, e il bar sarà ceduto a Talat.

La libertà dovrebbe portare un po' di serenità nella vita di Arif, ma non sarà così. al suo arrivo a casa, l'uomo scoprirà che Yusuf sta affittando a ore alle coppie l'appartamento di Sarp e andrà su tutte le furie. Per discolparsi, Yusuf spiegherà che non ci sono più entrate e che Ceyda e Bahar non pagano la loro quota da mesi. Dopo la discussione con suo figlio, Yusuf andrà a bussare alla porta di Ceyda, assicurandole che non vuole l'affitto. L'uomo avrà un affare da proporre alla sua inquilina: tornare ai vecchi tempi e ricostruire il rapporto che avevano quando lei non pagava l'affitto. "Non ti chiederò più soldi", dirà l'uomo sorridendo e invitando Ceyda ad essere carina con lui.

Lo scherzo di Ceyda a Yusuf divertirà Arif

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 19 febbraio, Ceyda fingerà di accettare la proposta di Yusuf. La donna gli dirà di aspettarla in camera da letto, come i vecchi tempi, assicurandogli che arriverà con una sorpresa. Yusuf, entusiasta, si toglierà i vestiti e si sistemerà sotto le coperte, aspettando con ansia l'arrivo della sua amante. Quando Ceyda arriverà nella stanza, farà un fagotto con tutti gli indumenti di Yusuf e lo lancerà dalla finestra, lasciandolo in mutande. Ceyda caccerà in malo modo l'uomo, minacciando di dire a tutti che ha abusato di lei. Deluso, Yusuf tornerà a casa stando attento a non farsi vedere da nessuno. Arif lo vedrà arrivare senza vestiti e sarà piuttosto divertito dalla situazione.