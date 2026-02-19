Enver giustificherà l'incendio a Sirin nella puntata de La forza di una donna di giovedì 26 febbraio: "Volevo solo cenare con Hatice", dirà piangendo.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar offrirà a Enver e Sirin la casa di Sarp, visto che l'uomo aveva pagato tre mesi in affitto. Ceyda, intanto, sarà provata dalle parole di Emre che ha negato di essere il padre di suo figlio mostrandole un test.

Enver fragile e disperato a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver si ritroverà senza un tetto perché la sua casa sarà distrutta da un incendio.

L'intervento dei vigili del fuoco salverà la vita all'uomo che, ancora sconvolto, andrà a casa di Bahar. Quest'ultima accoglierà Enver e gli chiederà cosa sia successo. L'uomo, in lacrime e avvolto da una coperta, spiegherà che tutto è andato a fuoco in pochi secondi a causa di una candela. Sirin faticherà a trattenersi e darà a suo padre la responsabilità dell'accaduto: "Hai incendiato la nostra casa", accuserà. Enver scoppierà a piangere: "Volevo solo cenare con Hatice". Bahar e Sirin capiranno che l' uomo è ancora poco lucido e le visioni di sua moglie gli stanno rovinando la vita. La padrona di casa chiederà a Nisan e Doruk di andare a letto e quando resterà da sola con Enver proverà a rassicurarlo: "Penseremo noi a tutto", dirà, "Siamo una famiglia".

Lo sfogo di Ceyda con Bahar dopo la discussione con Emre

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 26 febbraio, Bahar assicurerà a Enver e a Sirin un tetto. "Resterete qui", dirà, "E poi c'è la casa di Sarp al piano di sopra". La donna spiegherà che l'affitto è stato pagato per ancora tre mesi e la casa è arredata. Enver si tranquillizzerà grazie a Bahar che gli dirà anche che può usare i vestiti di suo marito in attesa di comprarne degli altri. Quando tutti saranno a letto, Bahar andrà a bussare a casa di Ceyda per sapere come mai Arda sia con lei. La donna spiegherà alla sua amica che la madre ha avuto un ictus e il bambino resterà da lei. Ceyda, inoltre, dirà a Bahar che Emre è stato molto duro e le ha detto che Arda non è suo figlio. Lei, però, ribadirà di non essere stata con nessun altro e per questo si sente offessa.