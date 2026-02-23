Sirin troverà un reggiseno accanto al letto di Sarp e lo mostrerà a Bahar nella puntata de La forza di una donna di venerdì 27 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar penserà che suo marito avesse un'amante e si sentirà ancora una volta mortificata. Sirin ed Enver si trasferiranno da Sarp dopo aver perso la loro casa nell'incendio.

Enver e Sirin dovranno ricominciare da zero

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver e Sirin resteranno a casa di Bahar dopo l'incendio. L'appartamento in cui vivevano padre e figlia sarà ormai inagibile e quindi bisognerà trovare una soluzione per loro.

Visti i mesi di affitto pagati in anticipo, Bahar suggerirà a Enver di trasferirsi a casa di Sarp e lui accetterà volentieri. L'uomo non avrà più neanche vestiti e per questo appena avrà la chiave da Arif andrà al piano di sopra per prendere qualche felpa. Sirin seguirà suo padre e poco dopo da loro arriverà anche Doruk. Per il bambino sarà una forte nostalgia entrare nella cameretta che suo padre aveva preparato per lui con tanto entusiasmo prima di morire. Sirin si recherà nella stanza di Sarp per cercare qualche indumento da dare a suo padre e troverà qualcosa che colpirà subito la sua attenzione. Accanto al letto di Sarp, infatti, ci sarà un reggiseno rosa e lei lo prenderà subito. Sirin si farà una bella risata e insinuerà che suo cognato avesse qualche tresca.

Sirin continua a provocare ne La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 27 febbraio, Sirin prenderà il reggiseno e ne parlerà subito a Enver, ma in quel momento entrerà in casa Bahar. Quest'ultima si sentirà ancora una volta mortificata: "L'ho trovato vicino al suo letto", dirà prontamente Sirin mostrando l'indumento. Bahar fingerà di ignorare il tutto e chiederà a Enver se Doruk sia lì con loro. La donna andrà subito via ed Enver rimprovererà Sirin per aver avuto poco tatto con Bahar. La ragazza si difenderà, ribadendo a suo padre che non è colpa sua se Sarp aveva altre donne. Nel frattempo, Arif non biasimerà Nisan che gli ha sbattuto la porta in faccia. L'uomo, infatti, si sentirà fortemente in colpa per la situazione che Enver e Bahar stanno vivendo.