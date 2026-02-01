Hatice si sveglierà nella puntata de La forza di una donna in onda martedì 3 febbraio: questo farà sentire Sirin e Enver al settimo cielo.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo tanta angoscia, Jale dirà a Enver che l'intervento ad Hatice è riuscito e la donna si trova in terapia intensiva. Sirin correrà in ospedale da sua madre con i bambini appena riceverà la splendida notizia. Tutti saranno convinti che il peggio sia ormai passato.

La bugia di Enver a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che al suo risveglio, Bahar troverà Enver accanto a lei.

Ignara di tutto quello che è accaduto alla sua famiglia, la donna chiederà al sarto se sia tornata la sua malattia. Enver la rassicurerà, dicendole che è solo svenuta, ma mentirà tenendola all'oscuro dell'incidente e delle pessime condizioni di Hatice e Sarp. "Dov'è mia madre? Dove sono i bambini?" chiederà ancora Bahar all'uomo che non potrà fare altro che proteggerla con una bugia. Enver spiegherà alla donna che Nisan e Doruk sono a scuola e Hatice li ha accompagnati. L'uomo farà di tutto per rassicurare Bahar che lo ringrazierà e gli chiederà di farle vedere al più presto i suoi bambini e Hatice. "Cosa farei senza di te?" dirà Bahar a Enver che le ribadirà che la considera come sua figlia.

Poco dopo, in ospedale, arriverà anche Ceyda che dopo aver riabbracciato Arda andrà a vedere la situazione dei suoi amici.

La notizia che cambierà la giornata a Sirin e Enver

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 3 febbraio, Ceyda rivedrà Arif e Enver e chiederà loro come stanno gli altri. Il sarto non avrà una bella espressione e sarà sul punto di dire che Hatice sta molto male quando arriverà Jale. La dottoressa avrà una splendida notizia: "Hatice è uscita dalla sala operatoria, l'intervento è riuscito". Enver non riuscirà a trattenere la gioia e abbraccerà Jale e Ceyda. La bella notizia arriverà subito anche a Sirin che sarà a scuola con i bambini. Appena saprà che sua madre di è svegliata, la ragazza diventerà un'altra persona e improvvisamente si sentirà in pace con il mondo. Sirin andrà subito in ospedale con Doruk e Nisan, certa che il peggio sia ormai passato.