Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna visibili tra qualche settimana su Canale 5, Ceyda accetterà di uscire a cena con Raif per averla aiutata a pagare un debito contratto con Cem. In questa circostanza, la madre di Arda e il giovane verranno travolti dalla passione.

Raif assume la madre di Arda come sua infermiera

Fazilet chiederà alla dottoressa Jale di trovarle una persona che possa prendersi cura del figlio Raif, costretto sulla sedia a rotelle. La dottoressa invierà un'infermiera professionale che verrà cacciata dal ragazzo in malo modo.

Jale penserà a Ceyda, che non si lascerà facilmente intimidire dal caratteraccio di Raif. Quest'ultimo accetterà di assumere la madre di Arda per fare un dispetto a Fazilet.

Nel frattempo, Ceyda, Bahar e Bersan saranno coinvolte in alcuni loschi affari da parte di Cem. Le tre donne dovranno restituire al proprietario di una concessionario di auto 400 mila lire turche. Ceyda non troverà altra scelta se non quella di rubare i preziosi gioielli di Fazilet.

Raif bacia Ceyda durante un appuntamento

Le anticipazioni rivelano che Raif sorprenderà Ceyda con le mani nel sacco ma invece di denunciarla deciderà di donarle i gioielli affinché possa venderli e levarsi dai guai con Cem. Il ragazzo pretenderà che la cantante esca una sera a cena con lui.

Per l'occasione, il figlio di Fazilet regalerà un vestito elegante alla madre di Arda. Quest'ultima porterà il giovane nello stesso locale dove aveva lavorato per diverso tempo come cantante. In questa circostanza, i due giovani si avvicineranno sempre di più complice una canzone romantica e un bicchiere di vino.

Raif non esiterà a baciare Ceyda sulla bocca nel viaggio di ritorno in taxi. L'avvicinamento lascerà l'amica di Bahar senza parole sopratutto quando Raif rivelerà a sua madre cos'è successo nel corso dell'appartamento. Ceyda crederà che il ragazzo abbia agito in questo modo per indispettire Fazilet a causa del loro rapporto conflittuale. In realtà, Raif dimostrerà di provare dei veri sentimenti nei confronti di Ceyda.

Enver ha mentito a Bahar in merito alle condizioni di salute di Hatice

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Enver è stato costretto a mentire a Bahar in merito alle reali condizioni di salute di Hatice. Il sarto ha cercato di rassicurare la figliastra che la donna ha subito un semplice malore visto che non ha ricordi dell'incidente stradale in cui ha rischiato di perdere la vita. Hatice ha superato l'intervento chirurgico ma le sue condizioni sono apparse disperate. Sirin è rimasta a casa a badare a Nisan e Doruk, in attesa di aggiornamenti sulla loro madre.