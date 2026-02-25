Berşan telefonerà ai suoi complici dopo la visita a Ceyda nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 4 marzo: "Vi ho trovato due stupide", dirà orgogliosa.

Le anticipazioni tv rivelano che la vecchia amica di Ceyda tornerà al quartiere vestita bene e con un'auto di lusso. La donna racconterà di aver trovato lavoro da un uomo che la paga profumatamente per cucinare. Ceyda le chiederà di collaborare, ignara che si tratta di una truffa.

Un ritorno inaspettato a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda riceverà la visita di Berşan.

Quest'ultima apparirà molto cambiata: sarà vestita in modo elegante e sembrerà non avere nulla della donna del quartiere di qualche mese prima. Ceyda sarà sorpresa dal cambiamento, anche perché sarà evidente che Berşan è benestante. In un primo momento, Ceyda penserà che la sua amica si sia sposata, ma lei le dirò con orgoglio di essere riuscita a farcela da sola. "Sono nel settore della ristorazione", dirà, "Ho iniziato per caso". Ceyda sembrerà molto interessata a questo nuovo lavoro e Berşan non si tirerà certo indietro nel raccontarle tutto. "Mi danno mille lire per tre pentole di cibo, ingredienti esclusi", dirà lasciando Ceyda senza parole per la grande fortuna che le è capitata.

Berşan tornerà alla carica e porterà guai

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 4 marzo, Berşan dirà a Ceyda che non è l'unica a svolgere quel lavoro. "Prendono anche donne bisognose", dirà la donna lanciando l'esca alla sua amica che abboccherà nel giro di pochi minuti. "Posso unirmi a te? Anche Bahar lo farebbe", dirà Ceyda pregando Berşan di prenderla in considerazione. La donna spiegherà alla sua amica che troverebbe il modo di cucinare pur non avendo molto tempo e le chiederà di far lavorare anche Bahar, nonostante in passato non siano state grandi amiche. Berşan dirà di non avere più nessun problema con il passato e assicurerà a Ceyda che farà di tutto per farla entrare in squadra. Appena andrà via, salirà in macchina e telefonerà ai suoi complici: "Vi ho trovato due stupide", dirà con fierezza, svelando di essere andata da Ceyda solo per imbrogliare lei e Bahar.