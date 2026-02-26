Nisan si sentirà a disagio nella nuova scuola nella puntata de La forza di una donna che andrà in onda giovedì 5 marzo: "Tutti hanno cose costose", dirà, "Ridono di me".

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar dovrà far fronte ai problemi dei suoi figli e si impegnerà a comprare uno zaino nuovo a Nisan e pagare la gita scolastica a Doruk.

Nuovo percorso a La forza di una donna per Doruk e Nisan

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nisan e Doruk inizieranno a frequentare la prestigiosa scuola pagata da Nezir. Per i due bambini sarà un'esperienza entusiasmante, ma presto inizieranno a sorgere i primi problemi dovuti alle differenze tra loro e i compagni.

Doruk mostrerà a Bahar la comunicazione della gita scolastica dell'anno e per l'indomani dovrà portare ai suoi professori 140 lire. La donna abbozzerà un sorriso e assicurerà a suo figlio che risolverà il problema in poche ore. Poco dopo, Nisan dirà a Bahar che non ha voglia di andare a scuola perché non si sente come gli altri. "Tutti hanno cose costose", dirà Nisan, "E io non ho niente". Bahar si sentirà mortificata dalle parole di sua figlia che le chiederà uno zaino nuovo. La donna non potrà dire di no a Nisan che le spiegherà che i suoi compagni hanno notato che usa lo stesso zaino dalla prima elementare. "Ridono di me", dirà la bambina, "E una mia compagna mi ha difesa dicendo loro che sono povera".

Bahar pronta a tutto per accontentare i suoi figli

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 5 marzo, Bahar assicurerà a Nisan che le comprerà uno zaino nuovo appena possibile. La donna accompagnerà i bambini all'autobus e dovrà anche affrontare una delle collaboratrici. Quest'ultima dirà a Bahar che gli altri genitori si lamentano perché non vogliono che l'autobus passi da un quartiere malfamato per prendere Nisan e Doruk. Bahar, però, sarà inflessibile: "I miei figli hanno gli stessi diritti degli altri". Poco dopo, Bahar accetterà la proposta di Ceyda e andrà ad affrontare il colloquio per il lavoro da cuoca, ma le sembrerà tutto molto strano. La donna non si sbaglierà, perché si tratta di una truffa architettata da Bersan e i suoi complici qualche giorno prima.